達克瓦茲「2口味」含糖量近3顆方糖！ 專家揭4招安心吃法

法式達克瓦茲外酥內軟、香氣迷人，是下午茶時段讓人無法忘懷的甜點。不過在享受美味時，還是得了解甜點的營養組成，營養師高敏敏日前就整理出15款達克瓦茲的熱量排行榜，更表示某些口味為了營造口感，糖分可能將近3顆方糖，不過也同時提供了能更健康安心吃甜點的小步驟，讓民眾在享受美食同時也減少一些罪惡感。

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營養師高敏敏指出，以每顆30g的達克瓦茲為例，熱量最高的前三分別是，花生黑糖口味（158大卡）、咖啡口味（141大卡），焦糖口味（137大卡），而達克瓦茲除了熱量高外，含糖量也很高，在15款達克瓦茲口味當中，糖分排名前三名則分別是，抹茶口味（含糖量18g）、百香果口味（含糖量14.5g）、覆盆莓口味（含糖量14g），高敏敏也解釋15款口味當中，口味偏酸的達克瓦茲含糖量偏高的原因「

因為要蓋住原本的酸味並營造甜甜的口感，糖分自然而然會添加比較多

」，像是一顆覆盆莓或百香果的含糖量就將近3顆方糖。

▲就算只吃了小小一顆達克瓦茲，糖分和熱量都要注意。（圖／翻攝自高敏敏臉書）

高敏敏也提醒，衛福部針對每日精製糖攝取量

建議不超過整天總熱量的10%

，最好降為5%，若每日攝取2000大卡為例，添加糖攝取應低於200大卡，最好更低至100大卡，大約是25-50g糖量。

▲美女營養師高敏敏。（圖／翻攝自高敏敏臉書）

至於為什麼花生黑糖的熱量這麼高？是因為

花生屬於油脂類，黑糖也屬於精緻糖的一部份，油+糖熱量自然就高

，而咖啡的熱量之所以排在第2名，是因為要蓋住咖啡的苦澀感也添加了糖，加上為了讓口感更佳順滑，會加一些

可可脂、可可粉、奶油、

還有

煉乳

下去調味，所以熱量相對較高一些。

最後，高敏敏也建議民眾挑選時，一定要注意「營養標示」跟「營養成分」，也可以遵守健康吃點心的4個小秘訣：

選擇以雞蛋、牛奶或原型食材本身為原料、少油少糖製作的甜點

切一切與家人朋友共享，減少熱量、增進感情

搭配無糖茶、黑咖啡、牛奶、優酪乳、無糖豆漿等代替含糖飲料

下午時段吃完，起身多活動促進消化

（編輯：楊智傑）