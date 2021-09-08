擦鵪鶉蛋「斑點」竟消失！網嚇：不會是糞吧 內行曝真相
夜市常見的「烤鳥蛋」是不少人最愛的小吃之一，而「鵪鶉蛋」在印象中都佈滿黑褐色斑點，讓人以為這是它特有的花紋。不過，大陸就有網友分享，家裡養的鵪鶉下蛋了，結果她輕輕一擦，竟把外層的黑褐色斑點擦掉了，讓她看了相當驚訝，貼文一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-08 18:14:54
大陸一位網友「cherry」發文表示，家裡養的兩隻鵪鶉最近開始下蛋，而她原本只想簡單清潔蛋殼表面，想不到外層的斑點竟被擦掉了，整顆鵪鶉蛋也變成「白蛋」，她這才知道，原來鵪鶉蛋外層的花紋是可以擦掉的。
貼文曝光後，網友也紛紛驚呼，「不會吧，這上頭的該不會是糞吧…」、「天啊！那花紋竟然可以擦掉」、「鵪鶉蛋竟然是白的！？」、「該不會是屎吧？」、「等等，那上面的顏色是啥，該不會是糞吧」、「平常看到的黑點到底是啥？」、「這跟鴿子蛋沒兩樣」。
對此，就有內行的網友解答，「鵪鶉蛋表面分布不規則花紋斑點，是因為經過輸卵管排出時，正好碰上輸卵管分泌色素，因此色素附著在蛋殼上，才會呈現黑褐色花紋，而花紋只要一經水洗或泡水便極易脫落，屬正常現象」，這讓網友安心地說，「知道不是糞我就安心了」、「原來如此，沒用的知識增加了」。（編輯：許智超）