遠端關燈好方便！他一用「裝置」秒GG 網笑：來拆房子嗎
現代科技發展迅速，有些設備為了追求方便，都盡可能要求遠端操作，但不是每個物件都會照理想的方式運行。近日，日本就有位網友分享，他買了一個遠端裝置，希望能透過手機遠端遙控「開關燈」，沒想到卻發生一件，讓人好氣又好笑的意外，貼文也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-05 19:57:51
根據日媒「ねとらぼ」報導，日本一位網友「tukinowagamo」在《Twitter》表示，他剛買了一個3000日元（約新台幣753元）的裝置，只要將它卡在電燈開關旁邊，就能夠遠端控制電燈開關。
怎料，當原PO實際測試後，卻發現裝置雖然有按到開關鍵，但那個瞬間疑似太黏了，裝置居然連同電燈開關的外殼一起掉落，因此不能當作長久之計，他也無奈地說「這就是購買遠程開關的結果」。
貼文曝光後，網友也紛紛驚呼，「開關off 變成外殼off」、「力道比想像中的還猛啊」、「沒跟『遠端外殼移除裝置』搞錯吧」、「感覺好像拚命加班到最後一個關燈的上班族」、「這力道也太猛了吧」。此外，就有專業的網友指出，「這個裝置安裝時需要放些緩衝材料，才不會發生這種狀況」。（編輯：許智超）