家有兩罐「未開封雪碧」！眾揭真實價值勸別丟：發財了
世界上充滿著各式各樣的收藏家，針對不同領域的稀有物品來搜刮收藏品，就有一名網友表示，他現在手上有兩罐未開封的雪碧裡頭的飲料快乾了，聽說國外有人特別在收藏這種空罐，不知道這是否有價值，貼文一出立即引起熱烈討論，不少網友驚呼：「發財了！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-29 20:30:00
該名網友昨（28）日在臉書「爆系知識家」中貼文，表示曾聽過國外有未開封、剩4滴的可樂被收藏家競標到2萬美金，沒想到他現在手中也有兩罐雪碧，裡頭的量都剩不到一半，「感覺再放久一點也會乾掉」，因此好奇問網友們：「這還會有價值嗎？謝謝各位。」
貼文一出，專業網友們當然是勸原PO繼續留著，「不要打開，不要凹損」、「收藏家到處有」、「再放下去可以做為你的養老金」、「沒藏好被你阿母當回收的拿出去丟，要藏好」、「發財了」、「有！不過，要在國外比較有價值」。
事實上，2018年就有一名英國女子買可樂時，發現裡頭空空如也，她還錄下開罐影片，特地證明裡頭僅剩幾滴可樂，氣得標註可口可樂公司想討回公道，沒想到，卻意外引來大量網友指出，這種未開封又所剩無幾的可樂，可說是收藏家的最愛，若在拍賣網站上競標，價格恐怕可以到19999美金（約台幣55萬），讓女子事後非常扼腕。（編輯：賴禹妡）