比168還簡單！營養師激推「隔日斷食法」：這樣吃瘦更快

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「那自由日和禁食日怎麼定呢」，高敏敏說，這可以依照自己時間調整，也可以直接照著以下的建議表格。自由日 「週一、週三、週五、週日」、禁食日 「週二、週四、週六（約300-500大卡）」。
而斷食法除了「時間」很重要，「吃什麼」更是成功的關鍵之一。高敏敏說，可以吃的東西有第一、「原型食物」，以多纖維多種類為主，如蘿蔔、地瓜、南瓜等，比較要注意的是，口感綿密鬆軟的根莖類也是澱粉。
第二、「新鮮蔬果」，多吃綠色蔬菜，如菠菜、青花菜、芭樂、蘋果，另外像是瓜類、菇類、藻類也都是蔬菜，建議各色補充，水果建議一次一個拳頭大小，也可以切一切放碗裡，大約八分滿即可。第三、「優質蛋白質」，如牛奶、豆製品、低脂肉品、蛋類。
另外，也要盡量避免像是高糖、高油、加工食品等食物，並以蒸煮滷烤的烹調為主。「加工製品」如臘肉、火腿、香腸、熱狗、丸類、火鍋料等；「油炸物 」，如薯條、炸雞、甜甜圈、雞排等；「重口味」，像是臭豆腐、麻辣鍋、泡麵、乾拌麵、燒烤等。
高敏敏透露，如果想要更有效率、更成功的斷食，有3項建議，第一、「吃東西時，78分飽就好」，不要暴食狂吃、徒增負擔，也是不會瘦的；第二、「多喝水幫助代謝」，斷食期間水分補充很重要，還有有時候「覺得餓」可能是口渴了，很多食物裡也含有水分，都可以算在每日水量裡頭；第三、「找出最適合自己可執行的斷食法與時間」，每個人作息不同，自然適合的斷食也不同，建議可以選擇適合自己的斷食來執行。
此外，高敏敏也提醒，若有以下症狀的民眾，建議不要隨意嘗試斷食，「高血糖／糖尿病患者」，易血糖過低、暈眩；「懷孕／哺乳媽」，需要充足營養，宜少量多餐、不適合空腹太久；「飲食失調疾病者」，暴食症、厭食症患者首重先恢復正常飲食；「胃功能不好的人」，長時間空腹易引發胃炎、 胃潰瘍、胃不舒服；「青少年／成長中孩童」，此時期需要充足均衡的能量營養，「不要比誰瘦得快，而是瘦得久，希望大家都能找到一個最持之以恆的方式，讓身體更健康」。（編輯：郭佩蓉）
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