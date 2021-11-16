主婦烹飪鱈魚！吃一口超驚訝 網勸：「這款」吃了會後悔
鱈魚肉質細嫩，營養跟鮮味都十足，是不少民眾喜歡的食材之一，不論是清蒸、紅燒、乾煎都好吃。不過，近日有主婦到了市場購買「這款」鱈魚後，回家一吃卻傻眼，眾多網友看到照片後，也苦勸她別吃了，隔天會後悔。
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 16:51:49
根據原PO於《家常菜》臉書社團的貼文表示，今天到市場購買食材時，看到「龍鱈」這樣商品，市場魚販也表示這就是鱈魚，因此滿懷期待的購入後，想說以清蒸的方式來呈現鱈魚的美味，不料一入口才發現，「龍鱈」居然就是油魚。
貼文一出後，不少網友紛紛苦勸，「油魚含有人體無法吸收的蠟酯，屁股會噴油」、「吃了你會後悔，絕對慘痛的經歷」、「由於裡面有人體無法吸收的蠟油，隔天拉油拉到啥事都不能幹了」、「這是油魚，聽說吃完，放屁時屁股會油油的」。
油魚又稱「龍雪（鱈）」、「仿雪（鱈）魚」、「白玉豚」、「牛油魚」、「油雪（鱈）魚」等，因含有大量油脂，所以嚐起來肥嫩可口，但這些油脂其實是「蠟脂」，在人的體內是難以消化和吸收，因此吃完隔天會一直排泄出油脂。
而原PO也表示，事後做完功課後發現，市面上的圓鱈、龍鱈、冰島鱈魚、扁鱈、阿拉斯加鱈魚等，都不是鱈魚，真正歸類於鱈魚屬的僅有大西洋鱈魚、太平洋鱈魚與格陵蘭鱈魚三種，提醒民眾下次購買時可以多加注意。（編輯：鍾怡婷）