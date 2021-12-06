熱炒店哪道最頂？老饕點名「2強者」爭奪寶座：經典口味
熱炒店最基本、常見的菜色之一就是空心菜，且還能有炒蝦醬、炒豆腐乳等多種料理方式，近日就有一名網友好奇問「空心菜為何能橫掃全台熱炒？」貼文一出，不少人點出關鍵「好種啊，跟韭菜地瓜葉一樣亂種也會活」，也有人搖頭直言「目前熱炒水蓮才是王道」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-06 11:14:04
該名網友昨（5）日在PTT貼文，他以「空心菜為何能橫掃全台熱炒？」為題，表示空心菜常見的烹調方式有炒蝦醬、炒豆腐乳等，與其他蔬菜相比，空心菜幾乎橫掃各大炒菜類餐廳的菜單，一道價格從30到300都有，讓他好奇問：「高麗菜雖然也蠻常見，但好像沒空心菜廣泛，有卦？」
貼文一出，不少網友留言，「要加辣才有味道」、「比高麗菜好吃多了」、「很好種，連公寓陽台都種得出，高麗菜無法」、「空心菜周期又短，所以菜價算是很穩的低價」、「蝦醬空心菜經典口味」、「好種啊，跟韭菜地瓜葉一樣亂種也會活」。
不過，也有網友搖頭表示，「應該被水蓮打敗了吧」、「目前熱炒水蓮才是王道」、「比高麗菜好吃，但沒任何蔬菜打得贏水蓮」、「被水蓮打趴」、「我還是比較喜歡水蓮」。（編輯：賴禹妡）