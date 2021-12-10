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家常炒麵怎煮才對味？婆媽曝「1調料」不可少：入味關鍵

▲主婦曝古早味炒麵的靈魂秘訣，那就是一定要加入黑醋。（示意圖／取自Shutterstock）
▲主婦曝古早味炒麵的靈魂秘訣，那就是一定要加入黑醋。（示意圖／取自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2021-12-10 18:52:08｜2021-12-10 18:52:41

炒麵方便又簡單是不少民眾家中才出現的家常菜，但近日，就有網友表示自家炒麵的味道，比起外面店家炒出來的總是差了一點點味道，引來熱心主婦們解答，原來靈魂調味就是「黑醋」，有助於麵更入味。

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▲原PO表示自己在家嘗試許多次，卻總是少一種味道。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO表示自己在家嘗試許多次，跟外面相比卻總是少一種味道。（示意圖／取自unsplash）
根據原PO於《家常菜》發文求助，古早味的白麵做出來的炒麵，該如何炒才能有外面的那種味道？更特別強調是類似陽春麵的白麵條，而不是一般熱炒店所使用的油麵，原PO表示自己嘗試非常多次，卻總是少了1味的感覺。

貼文一出，許多熱心的主婦們則指出，古早味炒麵的靈魂就是黑醋，「白麵要先燙一下，撈起泡冷水，料炒好後（炒濕一點 麵才會吸入味道），麵放進去翻炒均勻，起鍋前淋一點黑醋」、「炒麵要放烏醋才好吃」、「加醋與一點點醬油，一定要蓋鍋蓋，這樣麵才會入味」、「加黑醋炒的麵都很好吃」、「起鍋前記得加烏醋」。

除此之外，主婦們也分享自家的炒麵秘訣，「麵不要煮太熟，料炒好後再下，燜煮，吸收味道」、「加點豬油炒，油蔥、蠔油 我覺得這口味不錯」、「加醋與一點點醬油，一定要蓋鍋蓋，這樣麵才會入味」、「我都以蒜末，洋蔥爆香然後把要加的料放入，炒香，加入水調味，放一點點烏醋、醬油，放麵條炒均即可」。（編輯：鍾怡婷）

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