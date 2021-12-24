麻油雞丟1物香翻天！婆媽驚「隔餐更好吃」：比肉還入味
冬天已經到來，不少人喜歡在冷冷的天吃上一碗熱呼呼的麻油雞，讓整個身子都暖起來，近日就有網友表示，她喜歡在煮麻油雞時加入杏鮑菇，老公卻說沒看過這樣的吃法，讓她直呼「我不信！」貼文曝光後，許多內行網友紛紛留言狂讚：「我好幾年來都這樣煮，而且隔餐的杏鮑菇比肉好吃喔」、「我這樣吃2、30年了，超好吃的，拌飯四碗起跳」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-24 12:50:50
該名網友昨（23）日在臉書「家常菜」中貼文，她表示在煮麻油雞時，喜歡加入杏鮑菇，不但香又入味，老公卻說從沒看過有人這樣加，讓她好奇問：「有沒有人會跟我一樣，喜歡麻油雞＋杏鮑菇的呢？」
貼文一出，網友紛紛留言狂讚，「我好幾年來都這樣煮，而且隔餐的杏鮑菇比肉好吃喔」、「這樣超好吃的啊」、「我們也這麼煮」、「我會加新鮮香菇或任何冰箱裡有的菇」、「杏鮑菇不要切塊用手撕的，口感完全不同更好吃」、「杏鮑菇切大滾刀丟進麻油雞湯真心不騙超好吃！我個人覺得比雞肉更好吃」、「我！不管吃啥都喜歡加杏鮑菇」、「我這樣吃2、30年了，超好吃的，拌飯四碗起跳」。
另外，也有網友建議別的食材，「我會加耶，但我最喜歡的是加米血」、「杏鮑菇＋1，加玉米筍更好吃」、「我也很喜歡加杏鮑菇！但我也還會再加4/1高麗菜，就覺得這樣吃很滿足」、「麻油雞加玉米也很甘甜」、「超好吃的，我還加蓮藕一起煮，喜歡怎麼吃就怎麼煮」、「再加玉米高麗菜，真好吃」、「加高麗菜、枸杞、菇類、湯甜的不得了」。（編輯：賴禹妡）