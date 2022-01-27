一道菜牽起家的記憶《傳家之味》體會百家百味

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後來硫犬得知外婆同樣是一肩扛起家庭大小事的堅韌女性，但她強勢的個性也造成家中不少衝突，而自己母親則在人生歷程，尤其是同為人母後，時常在內心提醒自己別重蹈外婆的覆轍。
這樣的母性形象，以及母親心中對外婆的重合與拉扯，使硫犬產生了一個討論母女關係的寫作企圖，便想到藉由一個第三者，也就是《傳家之味》中，作為女主角沒有血緣關係的叔叔的男主角的觀點，來觀看、體會女主角與已逝母親之間的愛恨與追隨。
作者指出，自己也酷愛烹調，作品中每道作品都曾在現實中試煮過，寫作過程中也查過不少其他人的做法，才真正體會到百家百味，也更增加了寫作過程中的趣味。不過他確實與許多人相同，是尋找在單調、緊湊的忙碌日常之中，一個能讓情緒與創作慾宣洩的出口。後來才正式思考自己的創作道路，該如何從「出口」連結到更廣、更深的層面。後來得出的心得是，透過文字，去體驗、求問、對話在日常生活中沒有機會遭遇，卻一直在腦內醞釀的議題。《傳家之味》就是依循著這種創作思路所寫下的作品。
而創作《傳家之味》以前，硫犬在日本漫畫《高杉家的愛心便當》感受樸實 細膩的手法，呈現出日本的人文地理之美，以及作為監護人與被監護人的男女主角之間，充滿溫馨、彼此扶持、治癒的情節。而美食是該作中不可或缺的主題，串起了人與個人、與地方、與家族之間的千絲萬縷，譜就成每個人的自我認同與記憶圖騰。因此，硫犬不忌諱地說，《傳家之味》創作之初的構想與期待，很大一部分受到《高杉家的愛心便當》的影響。
原文授權轉載自「鏡文學」文/硫犬
《傳家之味》於鏡文學官網刊登，閱讀這邊請>>> https://bit.ly/32b7lHm
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