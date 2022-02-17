職災失能移工近半未請領給付　洪申翰籲增加多語通譯

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洪申翰指出，移工面臨多國語言障礙，再加上請領程序複雜，成為權益難被保障之原因。洪申翰指出，移工明明有依法繳勞保費，也已經不幸遭遇職災而失能，卻可能因為雇主違法解雇被送回國，或是因為語言不通、資訊落差、請領程序複雜等，沒得到應有的、法律所保障的權利。甚至連是否能在台灣找到新雇主，對他們來說都是大問題。
此外，勞檢員在勞檢時，常常缺少通譯人員協助，甚至還曾發生過現場勞檢員需要詢問移工，結果是仲介公司的人來當通譯，移工在有仲介人員的狀況下，也不敢說實話。
洪申翰呼籲勞動部，應該在移工請領失能給付的各個環節，都建立多國語言的書件與通譯人員。地方勞工局與公立就服站第一線人員處理移工解雇、爭議調解、轉出等事務時，也都應檢視是不是「職災後被轉出的移工」，主動協助、避免憾事發生。
經過洪申翰質詢並提案通過後，勞動部職安署也提出「移工職災改善專案計畫」，除了將製作多國語言的職安衛課程與文宣、加強教育訓練以外，也將招募、培訓熟悉移工語言的新住民擔任職安衛訪查員，協助主管機關了解移工勞動現場的狀況。此外，勞動部也會輔導事業單位和移工加強危害辨識能力。
洪申翰表示，引進移工的同時，也要確保移工應有的保障，才能讓更多國家願意與台灣合作，讓他國的勞工來台灣貢獻所長。未來將持續監督各單位改善「職災失能移工未獲得足夠保障」的問題，希望在台灣工作的每一位勞工，都能平平安安。