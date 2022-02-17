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職災失能移工近半未請領給付　洪申翰籲增加多語通譯

▲外籍移工在台灣製造業和營造業工作，傳出職災傷害事件屢見不鮮。（示意圖／shutterstock）
▲外籍移工在台灣製造業和營造業工作，傳出職災傷害事件屢見不鮮。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2022-02-17 16:13:22

《四方報》報導，先前，監察院調查報告揭露，近50%職災失能移工沒請領失能給付，職災失能之移工多未能獲得應有的醫療照顧、補償及後續的職業重建。民進黨立法委員洪申翰要求勞動部改善此一問題，勞動部也推出「移工職災改善專案計畫」，將增聘移工語言職安衛訪查員，並加強教育訓練。

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今年1月25日，監察院發布調查報告指出，105年至109年有聘僱許可領取失能給付的外籍移工有1,087人，其中有512人終止契約，意即將近半數職災失能移工，因雇主違反勞基法第59條，在移工職災失能後就解雇，或將移工送回國，導致這些職災失能的移工無法法獲得應有的醫療照顧、補償及後續的職業重建。報告更指出，近10年來，移工應該申領未申領或中斷申請失能津貼的金額，高達新臺幣4千萬餘元。

洪申翰指出，移工面臨多國語言障礙，再加上請領程序複雜，成為權益難被保障之原因。洪申翰指出，移工明明有依法繳勞保費，也已經不幸遭遇職災而失能，卻可能因為雇主違法解雇被送回國，或是因為語言不通、資訊落差、請領程序複雜等，沒得到應有的、法律所保障的權利。甚至連是否能在台灣找到新雇主，對他們來說都是大問題。

此外，勞檢員在勞檢時，常常缺少通譯人員協助，甚至還曾發生過現場勞檢員需要詢問移工，結果是仲介公司的人來當通譯，移工在有仲介人員的狀況下，也不敢說實話。

洪申翰呼籲勞動部，應該在移工請領失能給付的各個環節，都建立多國語言的書件與通譯人員。地方勞工局與公立就服站第一線人員處理移工解雇、爭議調解、轉出等事務時，也都應檢視是不是「職災後被轉出的移工」，主動協助、避免憾事發生。

經過洪申翰質詢並提案通過後，勞動部職安署也提出「移工職災改善專案計畫」，除了將製作多國語言的職安衛課程與文宣、加強教育訓練以外，也將招募、培訓熟悉移工語言的新住民擔任職安衛訪查員，協助主管機關了解移工勞動現場的狀況。此外，勞動部也會輔導事業單位和移工加強危害辨識能力。

洪申翰表示，引進移工的同時，也要確保移工應有的保障，才能讓更多國家願意與台灣合作，讓他國的勞工來台灣貢獻所長。未來將持續監督各單位改善「職災失能移工未獲得足夠保障」的問題，希望在台灣工作的每一位勞工，都能平平安安。

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