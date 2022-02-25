常看女兒睡午覺！老爸「堅持守護」故事藏洋蔥　眾全飆淚

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在加護病房時，比起其他親戚的哭聲，她只有緊握著爸爸的手，把眼淚含在眼眶中，「因為比起其他人，我更了解爸爸有多辛苦」。
她回憶，養殖漁業的爸爸，從凌晨兩三點就起床工作，中間還負責送她去學校，送完後又繼續工作，在媽媽不願幫忙的情況下，所有費用、家計全都落在爸爸一個人的身上，龐大的壓力喘不過氣，進而養成酗酒的習慣。
不過，爸爸卻沒有因此要原PO停止上補習班，也讓她決定努力讀書來改變家境，隨著進入高中後，她也搬離了小漁村的家鄉，回家時間變得稀有且珍貴，只有六日才能回到家。
怎料，由於平日熬夜唸書的關係，爸爸出事當天，原PO不小心睡到中午，直到發現後才後悔莫及，「爸爸那天昏倒在冷冰冰的馬桶整整四個小時，可是我竟然沒有救到他」。
最後，原PO也只能在爸爸耳邊輕輕訴說，「你要記得喔，我叫XX，下輩子我還要當你的女兒！」「就這麼走了，一定有很多話還沒跟我說，可是沒關係，下輩子你再慢慢說。」
如今，原PO每次回到老家睡午覺時，總是會夢到爸爸來陪她，「醒來後發現，自己躺的姿勢就是和爸爸剛剛在夢裡和我睡覺的姿勢一模一樣，今天我特別想他，因為今天他抱著我睡，好奇怪，明明是昏迷的人，當時我握著爸爸的手，卻感覺他也握的很緊…」。
網友看完後紛紛落淚，也給予鼓勵「好煩喔！你害我哭了，爸爸一定很愛你才會出現在你的夢裡喔」、「爸爸一定會希望你好好照顧自己，加油！」「洋蔥爆多的啦！」「加油，努力考到好學校，讓爸爸看見以你為榮！」。（編輯：詹鎰睿）
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