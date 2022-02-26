買鞋驚見「超詭異愛迪達」？行家看完秒解真相：不是盜版
台灣運動鞋品牌多元，各大國際品牌如Adidas、NIKE、Puma等在台灣處處可見，也因此有些不肖業者會透過山寨賺取不法獲利，近日一名網友就分享，自己網購了一雙鞋，但鞋上的Logo卻讓他越看越覺得奇怪，因此上網發文求助。
編輯中心/綜合報導
2022-02-26 15:53:04
原PO在臉書社團「爆系知識家」發文指出，近期他透過購物平台海外代購了一雙愛迪達的鞋款，但商品送回家後，他卻發現Logo旁邊有一個「R」，因而擔憂自己是不是花了大筆錢，卻買到盜版商品。
貼文一出，各路網友紛紛留言「海外代購有一定風險」、「去查查看官網有沒有R呀」、「可能要比對其他地方才能確定」；不過也有內行網友一眼看出「R」的用途，「那是註冊商標」、「註冊商標啦，有R沒R都依照各種款式而定」。
事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導《7-11招牌上的「R」是啥意思？真實用意曝光 網讚長知識》，文中就提及，R字其實為「註冊商標 Registered Trademark」，作用是表示該圖案是已被註冊的有效商標，註冊者能享有專用權，但若被證實連續三年沒有使用，則可被註銷。
此外，其餘如「C」為版權標記符號，表示受到版權保護，視為是正版的一種標記，「TM」通常用於非註冊商標，或表示商標已在申請中，但由於未完成註冊，並不享有法律保護，因此仍有被搶先註冊的風險。（編輯：張志浩）