房東堆物釀大火6死！過來人揭「隱藏因子」：應立法管制
位在台中市中區中興街一棟公寓大樓，昨（6）日發生大火，釀成6死6傷的悲劇。雖然起火原因仍在調查，但喜愛撿回收、堆積雜物的莊姓女房東，成了這次火災奪命的關鍵，引起社會關注。對此，就有不少網友呼籲，政府應該立法管制，痛批這些人「根本是隱藏的起火因子」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-07 12:59:40
7日，不少網友在PTT引述相關新聞來發文分享，其中，有位住在市區透天店面的網友就抱怨，附近巷子一堆回收的老人，雖然不是很有錢，但鐵定不窮，無奈他們「囤積症」的關係，就把自家前院後院直接堆滿，堆的到處都是，「那真的是一種病態」。
原PO形容，只要店門口有任何鐵罐、鋁罐、紙類等回收物，「馬上就像減肥會場上的小點心一樣被搜刮一空，效率之高妳會嚇死」，這讓他忍不住痛批，「我都覺得這些老人的院子根本就是隱藏的起火因子，而且又臭又髒，蚊蟲孳生，到底有沒有辦法納管？我住獨棟可以眼不見為淨，但如果是住公寓的，隔壁來一戶這種你就有得受了」。
另外，也有許多網友分享，「路上撿回收的，大部分都是有錢人，有車有房、兒女成群、身體健康，這些都是真的！」、「我半年前就住在這條路上，算是這棟的隔壁…有檢舉！那行為真的已經很擾民了！」紛紛建議政府應該要立法管制，或有個配套措施，以免悲劇再次發生。（編輯：詹鎰睿）