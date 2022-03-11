每天踮腳尖30秒就能瘦身！搭配「6樣燃脂食物」事半功倍

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第一步「首先將雙腳腳跟緊貼，腳尖向外打開90度」、第二「吸氣後夾緊屁股，並踮起腳尖」、第三「雙手手掌交疊，向上盡量伸展」、第四「將肩胛骨向後夾緊，之後用力收肚子」、第五「全身伸展到極限後，放緩呼吸並大聲數到10秒，除了幫助計時之外，也可以確保執行時沒有憋氣」，最後「雙手向兩側畫半圓放下，腳跟貼回地面」。
高敏敏說，每天將整個動作重複3至5次，就可以有效又輕鬆的瘦肚子，不過她也提醒，在執行瘦身法時不要憋著氣，要保持呼吸暢通。不過其實光動還不夠，因為有句話說「3分運動、7分飲食」，同時也要補充燃脂食物，才能達到最理想的效果。
因此，她接著分享「6樣燃脂食物」，讓你在做踮腳尖瘦身法之餘，更能事半功倍，達成目標。第一「黑胡椒」，黑胡椒中含有胡椒鹼，能幫助抑制脂肪合成、進燃脂、第二「綠茶、咖啡」，咖啡和綠茶中都含有咖啡因，再加上綠茶中的兒茶素，都能幫助燃燒力增加、第三「薑」，薑烯酚可以促進代謝、抑制食慾、燃燒體內多餘的脂肪。
第四「小黃瓜」，小黃瓜的含水量高，可以幫助水分及鈉代謝、第五「辣椒」，辣椒素具有幫助產熱、提高代謝的作用和第六「燕麥片」，維生素B群，能幫助全身機能代謝。最後，高敏敏也表示，「快把堆在身上的脂肪消滅吧！不要再說『少吃也沒比較瘦、運動也沒減多少』，趕緊試試踮腳瘦身法，換個方式多活動，打破停滯」。（編輯：郭佩蓉）
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