2022澎湖花火節必玩5大行程盤點　秘境海景露營車超Chill

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澎湖花火節的重頭戲當然是波光粼粼的海上璀璨煙火，搭乘「期間限定花火船」不用在陸地上和萬名旅客人擠人，能就近從海上各種不同角度，欣賞迷人絢麗的澎湖煙火，是在本島少見的體驗。
夜晚龍舟板SUP立槳賞煙花
近期更夯的是選擇「夜晚龍舟板SUP立槳」在海上賞煙花，比一般SUP板面積更大的龍舟板SUP，可以較輕鬆地在板上或站或坐、遊晃於海平面上，廣闊星空、綻放的煙火與無人機表演，一起倒映在觸手可及、有如巨大鏡子的海面上，私享浪漫小宇宙，絕對更難忘。
奇幻必拍！乘透明獨木舟漂浮海面
湛藍而清澈的澎湖海域，必然是大家不會放過的焦點，隘門沙灘好玩又能輕鬆上手的透明獨木舟，讓人彷彿漂浮於海面，還時不時有魚兒從船下游過，不用下水就能無痛欣賞豐富的海中奇景；搭配空拍機還能捕捉到輕漂在無敵海景中的奇幻美照。
「海上侏儸紀」無人島探險！浮潛紫色珊瑚海
探索全台唯一國家海洋公園「南方四島國家公園」海域浮潛，還有跳水、划水衝浪等刺激水上活動，以及搭乘特殊登島遊艇，浮潛欣賞國際級的絕美紫色珊瑚礁群，探索有海上侏儸紀之稱的原始無人島地質景觀。
無邊際海景露營車睡在10秒可達的秘境沙灘
過去不少旅客嚮往在澎湖露營的心願也可以輕鬆成真！全澎湖唯一「無邊際海景露營車」，讓大家睡在10秒就可抵達的秘境沙灘旁，愜意坐在房間陽台就可以望著大海放鬆、夜晚伴著海浪聲入睡、早起在晨光中漫步海灘，光想都覺得奢侈。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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