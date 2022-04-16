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2022澎湖花火節必玩5大行程盤點　秘境海景露營車超Chill

▲澎湖花火節以波光粼粼的海上璀璨煙火聞名，2022年適逢20週年，知名旅遊電商平台KLOOK統整近年熱夯的必玩行程，推薦划SUP立槳賞煙花、乘透明獨木舟漂浮海面、無人島浮潛紫色珊瑚海、無邊際海景露營車睡在秘境沙灘等5大行程。（圖／KLOOK提供）
▲澎湖花火節以波光粼粼的海上璀璨煙火聞名，2022年適逢20週年，知名旅遊電商平台KLOOK統整近年熱夯的必玩行程，推薦划SUP立槳賞煙花、乘透明獨木舟漂浮海面、無人島浮潛紫色珊瑚海、無邊際海景露營車睡在秘境沙灘等5大行程。（圖／KLOOK提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-04-16 07:41:27

澎湖花火節以波光粼粼的海上璀璨煙火聞名，2022年適逢20週年，隨著人氣不斷累積攀升，增加了更多有趣新鮮的遊玩體驗，知名旅遊電商平台KLOOK統整近年熱夯的必玩行程，推薦划SUP立槳賞煙花、乘透明獨木舟漂浮海面、無人島浮潛紫色珊瑚海、無邊際海景露營車睡在秘境沙灘等5大行程。近期還推出7-11王品漢來海港及大家最愛的速食等超過30個品牌線上美食餐券

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▲趁著澎湖花火節欣賞波光粼粼的海上璀璨煙火，尤其從海面上欣賞，絕美程度比陸地上觀看更震撼。（圖／翻攝自KLOOK官網）
▲趁著澎湖花火節欣賞波光粼粼的海上璀璨煙火，尤其從海面上欣賞，絕美程度比陸地上觀看更震撼。（圖／翻攝自KLOOK官網）
期間限定花火船！不用人擠人從海上賞煙火

澎湖花火節的重頭戲當然是波光粼粼的海上璀璨煙火，搭乘「期間限定花火船」不用在陸地上和萬名旅客人擠人，能就近從海上各種不同角度，欣賞迷人絢麗的澎湖煙火，是在本島少見的體驗。


▲夜晚龍舟板SUP立槳賞煙花，簡直私享浪漫小宇宙。（圖／KLOOK提供）
▲夜晚龍舟板SUP立槳賞煙花，簡直私享浪漫小宇宙。（圖／KLOOK提供）
夜晚龍舟板SUP立槳賞煙花

近期更夯的是選擇「夜晚龍舟板SUP立槳」在海上賞煙花，比一般SUP板面積更大的龍舟板SUP，可以較輕鬆地在板上或站或坐、遊晃於海平面上，廣闊星空、綻放的煙火與無人機表演，一起倒映在觸手可及、有如巨大鏡子的海面上，私享浪漫小宇宙，絕對更難忘。

▲不用下水就能欣賞到豐富多采的水下奇景，還能拍出彷彿漂浮於水面的奇幻照片。（圖／KLOOK提供）
▲不用下水就能欣賞到豐富多采的水下奇景，還能拍出彷彿漂浮於水面的奇幻照片。（圖／KLOOK提供）
奇幻必拍！乘透明獨木舟漂浮海面

湛藍而清澈的澎湖海域，必然是大家不會放過的焦點，隘門沙灘好玩又能輕鬆上手的透明獨木舟，讓人彷彿漂浮於海面，還時不時有魚兒從船下游過，不用下水就能無痛欣賞豐富的海中奇景；搭配空拍機還能捕捉到輕漂在無敵海景中的奇幻美照。

▲全台唯一國家海洋公園「南方四島國家公園」，可以觀賞國際級的七彩珊瑚礁群。（圖／KLOOK提供）
▲全台唯一國家海洋公園「南方四島國家公園」，可以觀賞國際級的七彩珊瑚礁群。（圖／KLOOK提供）
「海上侏儸紀」無人島探險！浮潛紫色珊瑚海

探索全台唯一國家海洋公園「南方四島國家公園」海域浮潛，還有跳水、划水衝浪等刺激水上活動，以及搭乘特殊登島遊艇，浮潛欣賞國際級的絕美紫色珊瑚礁群，探索有海上侏儸紀之稱的原始無人島地質景觀。

▲無邊際海景露營車緊鄰海邊，10秒抵達秘境沙灘。（圖／翻攝自KLOOK官網）
▲無邊際海景露營車緊鄰海邊，10秒抵達秘境沙灘。（圖／翻攝自KLOOK官網）
無邊際海景露營車睡在10秒可達的秘境沙灘

過去不少旅客嚮往在澎湖露營的心願也可以輕鬆成真！全澎湖唯一「無邊際海景露營車」，讓大家睡在10秒就可抵達的秘境沙灘旁，愜意坐在房間陽台就可以望著大海放鬆、夜晚伴著海浪聲入睡、早起在晨光中漫步海灘，光想都覺得奢侈。

▲在露營車內就可以看到大海，還可以坐在房間陽台配著海景吃早餐。（圖／KLOOK提供）
▲在露營車內就可以看到大海，還可以坐在房間陽台配著海景吃早餐。（圖／KLOOK提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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