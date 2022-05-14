自詡國母！菲律賓「鐵蝴蝶」用三千雙名鞋踏碎獨裁大夢

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伊美黛與馬可仕兩人在結識後短短11天便結婚，善於社交與面對群眾的夫人替當時年輕、善辯的馬可仕打造清新愛家好形象，一路順利選上總統，但兩人卻漸漸掉入權力專制陷阱當中。一開始的伊美黛夫人熱愛「美」以及所有與美相關的事物，她喜愛藝術、喜愛音樂、喜愛電影，更打算替菲律賓舉辦國際電影節，為此打算蓋一座電影中心。
1980年，儘管當時美國陷入越戰泥淖，她仍通過了2.5億美金預算，並在菲律賓文化中心旁蓋一棟馬尼拉電影中心。工程在1981年開工，為了趕上1982年1月中的第一屆「馬尼拉國際電影節」，總共僱用了超過4千名工人，每天輪3班，24小時不停趕工，建造期間曾有168名工人因為鷹架倒塌而生死未卜，然而伊美黛卻果斷要求現場工人倒入更多水泥，掩埋跌落水泥中的工人，接著封鎖現場長達9小時，不讓記者和救難團隊接近。伊美黛這個決定，只為了趕上2個月後開幕的電影節，卻也替這棟建築富麗堂皇背後刻下血色印記。
不僅如此，絕對的權力也讓這名自稱菲律賓「國母」的選美皇后更加腐化，她和丈夫掌權期間中飽私囊的金錢逼近100億美金，幾乎都用在奢華無度的日常生活中，光是為了滿足個人慾望，伊美黛甚至能把生活在赤道的野生動物，一櫃又一櫃搬回菲律賓島嶼，並逼迫當地村民遷村，以便動物在適合的氣候下近親交配繁殖壯大；而伊美黛本人對於藝術品的收藏也幾乎接近狂熱，超愛買畫的她擁有米開朗基羅、畢卡索、梵谷、馬蒂斯等數百幅名家畫作，當年馬拉坎南宮的寢室內，也曾高掛她自己少女時期的巨幅半裸畫像。
此外，伊美黛也因為擁有3000多雙鞋以及一批價值連城的稀世珠寶而聞名，其中經由後來政府檢驗搜查出的包含150克拉的波斯紅寶石、粉紅色的25克拉罕見鑽石，以及市價可抵8棟校舍的鑽石皇冠等；當時叱吒國際政壇的她被稱為「鐵蝴蝶」，會有這個稱號源自於她「鐵腕」、「鐵石心腸」的作風，蝴蝶一詞則出自伊美黛鍾愛的經典造型－菲律賓國服女裝「特爾諾」（Terno），這種服裝結合了許多西歐國家，特別是西班牙婦女服裝的特點，並經過三四百年的沿革後成為菲律賓婦女的國服，其圓領短袖的連身裙能夠修飾腰身，兩袖挺直略高出肩膀，看起來就像翩翩起舞的蝴蝶，據說伊美黛擁有數百件這種只有菲律賓貴婦才能穿的蝴蝶服，每件蝴蝶服上都有精美的刺繡裝飾，還要求僕人根據出訪國家的代表色分類，再與她那惡名昭彰的三千雙鞋進行穿搭。
後來的菲律賓總統府好政府委員會（PCGG）將伊美黛的金銀首飾、珠寶和華服訂製鞋分為3大類，分別是逃亡美國海關在夏威夷被沒收的「夏威夷收藏品」、出逃時來不及帶走的「馬拉坎南宮收藏品」，以及菲國海關自馬可仕密友行李中查獲的「密友收藏品」。
其中密友收藏品被外界猜測，多半來自於她那「能秀擅舞」的交際應酬能力。據說伊美黛當年榮華富貴的第一夫人樣，不只是菲律賓人民眼中的形象，當時也和毛澤東、格達費、卡斯楚、海珊等權傾一時的獨裁者「交好」；掌權階段，更與美國總統尼克森、雷根有良好交情，獲得大量美援得以造路造橋、興建文化中心、劇院等大型公共建設。
愛好時髦、喜歡鏡頭、送禮不手軟的她，是冷戰高峰時期最活躍國際的第一夫人之一，而在丈夫宣布戒嚴後伊美黛的權力更上層樓，出任首都馬尼拉首長，成為僅次馬可仕的第二號人物，可說是一人之下、萬人之上。
或許就是因為如此，被權力沖昏了頭的伊美黛當時才被認為是槍殺人稱「菲律賓民主之父」的艾奎諾二世（Benigno Simeon “Ninoy” Aquino, Jr.）的背後兇手，當時馬可仕家族權力如日中天，有意跳過民選直接連任，但反對派結合民眾們進行長期抗爭，反對派領袖、伊美黛前情人艾奎若為了逼迫政府同意選舉，在伊美黛向艾奎諾保證不會動他一根寒毛下，決定搭機回國參選，途中還經過台灣當時的中正國際機場轉機，沒想到當他一抵達馬尼拉，剛要從飛機走下來時，馬上就在階梯上被人槍決暗殺了；當時現場記者們還指出，他身穿防彈衣，卻被不知名人士從飛機上押下，直接由後腦杓開槍導致身亡。
民主之父遭暗殺徹底激化菲律賓人民反抗，由艾奎諾遺孀柯拉蓉率領的「人民力量格革命」在1986年徹底推翻集權的馬可仕一家，這兩名女人之間的恩怨情仇也間接造成了菲律賓民主化進展；直到1988年底，伊美黛在紐約被起訴與夫共謀挪用菲律賓國庫逾2億美元，當時法庭還呈現她購買藝術品、珠寶和紐約曼哈頓黃金地段房地產的證據，艾奎諾遺孀當時還特別將那三千雙名鞋放進博物館，要世人永遠記住這個她眼中貪得無厭、曾與丈夫有過一段情，卻又狠心槍殺他的女人。
然而堂堂「鐵蝴蝶」伊美黛也不可能為此屈服，相反地，她像是早就知道會有捲土重來的一天，照樣悠閒地過著上流生活。當時法官裁定交保需500萬美元，她那菸草起家的閨密富婆願意替她付清；返回馬可仕病榻邊陪伴的她還發表第一張個人唱片，理由是這12首情歌都是丈夫最愛聽的，有助病情恢復；流亡到夏威夷後還抱怨當年美國出賣了自己，她那可憐的兒子「菲律賓」只能在艾奎諾遺孀的惡政下歪曲扭斜又貧窮的成長。
直到1991年，伊美黛與子女們獲准重返菲律賓，靠著當初那些裙帶網絡下一起舞弊的親信們扶持，馬可仕家族又東山再起，成為一方政治霸主。她還是那個穿金戴銀，在私家車上發放鈔票給街上窮人的「女王」，兒子女兒也都在政壇佔有重要地位。
如今支持者們早就遺忘當時極權背後掏空國家的陰暗面，總是替她護航那三千雙鞋子多半是橫走國際政壇的友人們送給她的，歡天喜地的迎接這名「國母」與獨裁者之子回到馬拉坎南宮，似乎那被粉碎的馬可仕家族神話不過是舊夢一場，眼前這個雍容華貴的鐵蝴蝶才是他們所熟知的伊美黛夫人。