生生用平板做半套？教育部：依學校需求提供資源與經費

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教育部回應，偏遠地區學校倘有因減班而有多餘的學習載具，或因學生人數增加而有增加學習載具的需求，將由縣市政府在滿足偏遠地區學校1生1機、非偏遠地區學校每6班配1班的原則下，透過權責單位如數位學習推動辦公室等，掌握學習載具總數、各校數量、學生與教師人數，進行調度與支援，實質挹注有需求的學校。經調度後如仍有不足情形，則由縣市政府向教育部申請所需學習載具經費，由教育部補助。
教育部自111年起提升各校對外網路頻寬（111年前原本學校頻寬100M到300M），12班以下學校頻寬提升至300M以上、13班至24班提升至500M以上、25班以上則提升至1G以上，以確保足夠頻寬支援數位學習。
但部分縣市學生人數多，讓學校焦慮頻寬不夠用。教育部表示，將持續觀察頻寬使用情形，如有滿載即予以擴充頻寬；針對中小學校園無線網路穩定性，教育部已會同各縣市教育局處實地於各校輔導量測，並在精進方案中補助改善，包括調整校正現有無線網路系統、請相關人力協助調校AP設定與效能，並建立中央網路輔導團隊協助縣市。
師生若於數位學習時遭遇網路問題，各校網路管理人員可先以智慧網管系統確認設備狀況，並請各縣市教育局處數位學習辦公室提供技術人員協助，教育部中央輔導團隊亦可偕同各縣市協助處理學校網路問題。
另外，為協助學校執行人員，降低其負擔，教育部已成立各縣市數位學習辦公室，統一透過MDM系統管理派送軟體外，也補助學校代課鐘點費，於暑假期間可聘用臨時人力協助相關事務，學期間亦可用於協助學習載具保管與維護執行相關人員減授課。
教育部表示，學校使用「推動中小學數位學習精進方案」採購的學習載具如需維修，將由得標廠商提供到校收送（含備用機）服務、設備操作諮詢服務、區域性或到校培訓服務，且須於學校報修後4小時內回復，8小時內派員到校協助（離島地區16小時內），12小時內排除問題（離島地區24小時內）。
無法立即排除障礙則須於8小時（離島地區24小時內）完成備品（或同等品以上）替換，若有特殊狀況，經學校同意得延長時間；每學期須到校進行1次設備巡檢，每年須執行1次作業系統還原並更新至最新版本。
教育部將持續了解教學現場所需，並偕同各縣市政府、數位學習推動辦公室與輔導團，讓不分城鄉之師生，皆能獲得更完善支持。