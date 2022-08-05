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職場新人「沒叫哥姐」被罵白目！老鳥抖秘訣：到哪都一樣

▲原PO剛入職沒多久，因為稱呼前輩時沒有加「哥、姐」，結果就被罵「白目新人」，讓她不知該怎麼辦。（示意圖，非當事人／翻攝pexels）
▲原PO剛入職沒多久，因為稱呼前輩時沒有加「哥、姐」，結果就被罵「白目新人」，讓她不知該怎麼辦。（示意圖，非當事人／翻攝pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-08-05 14:28:31

在職場上除了要處理繁瑣的工作事宜，還得與上司、同事經營良好的關係，實屬不易；對此，就有一名女網友剛入職沒多久，因為稱呼前輩時沒有加「哥、姐」，結果就被罵「白目新人」，讓她很不知所措，貼文一出，也有職場老鳥抖秘訣，直呼「到哪都一樣」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「因為沒叫哥、姐被罵白目新人」為題發文，表示最近剛進入一家大公司，裡面人很多，多到每天要應付的上司跟同事都是不同人，內部的人都要稱呼前輩或上司「哥、姐」，但有時候又不必，搞得她有點錯亂。

原PO說，某天她在談事情時，因為不知道對方身份，在傳訊息的時候沒有稱呼哥、姐，就被其他人罵沒禮貌，還說不要驚動到中階主管，「可是我真的不太懂怎分辨事情的輕重緩急，遇到什麼事我都是先道歉再說，因為是新人很容易被拿來檢討或算帳，所以我特別的緊張，承認自己就是白目新人了，也在思考我是不是該去相對沒那麼重視輩分的環境」。

也因為前幾份工作都是互稱英文命，沒有很注重輩份，也讓原PO覺得很可怕，「尤其當每個人的意見都不同的時候我會不知所措，不知道以後會發生什麼更可怕的事」，她也在文末好奇發問「關於職場上的稱呼，你們偏好哪個？1、用英文名稱呼？2、加上哥、姐。3、用員工編號稱呼。4、稱呼職位。5、其他」。

▲原PO剛入職沒多久，因為稱呼前輩時沒有加「哥、姐」，結果就被罵「白目新人」，讓她不知該怎麼辦。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay ）
▲原PO剛入職沒多久，因為稱呼前輩時沒有加「哥、姐」，結果就被罵「白目新人」，讓她不知該怎麼辦。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay ）
貼文一出，掀起熱議，「看老闆的喜好，我之前是不論官位大小都叫英文名或中文名字，不過因為大家也都這樣叫，所以也不奇怪」、「公司也太傳統，什麼年代了」、「反正就是禮多人不怪，管他是誰，禮貌先出來，就算後來發現他是什麼其他的東西，也沒差啊，到時候再改就好了」、「我自己打工遇到前輩都是叫，名字二字+哥、姊」。

其中，也有職場老鳥分享秘訣，「遇到比你老的，就叫大哥、大姐，差不多年紀的就叫學長、學姐，主管就直接叫他職稱，到哪都一樣」、「姓+職位名，尤其遇到職位比你高的，例如：林經理、林副理。相同職位的話，會叫名字或英文名」、「主管級稱呼職位。1.2要看環境，大家都用哪個就叫哪個，但我個人對叫別人哥姐很有障礙」、「要看每家公司的文化，沒有一定。有些公司的文化是提倡除非協理以上，都直呼英文名的。但總之叫職稱覺得不會錯，如果不知道職稱就一律您吧」。（編輯：郭佩蓉）

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