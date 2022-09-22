秋分是養生關鍵期！營養師曝「飲食秘訣」：3族群最需要
明（23）日為秋季第4個節氣「秋分」，全年順序排在第16位，意謂著秋天已過了一半，白天將縮短，夜晚將變長。營養師林俐岑提醒，其實秋分不僅是準備作物收成的季節，對身體的養生方面也有很大的意義，在較涼、較乾燥的天氣型態下，患有呼吸道問題、腸胃道和皮膚敏感、心情鬱悶憂鬱等3大族群在飲食上需特別注意，要透過當令的盛產食材來滋養身體，例如白木耳、蓮子等等都很合適，能讓身體的整體機能運作更為流暢。
林俐岑表示，患有呼吸道問題的民眾，在秋分過後，可以適量食用一些可以滋潤呼吸道、益肺潤燥的食材，列如白木耳（銀耳）、山藥、秋梨、蓮藕、蓮子等，都可以滋身養肺，溫補身體；腸胃道敏感、皮膚敏感的人，建議除了少吃辛辣刺激性等麻辣食物、或是會刺激胃酸分泌的食物如咖啡、濃茶、甜食、冷飲、油炸、高油麵包蛋糕等，溫和飲食為宜，也可以使用苦茶油做些料理，滋養胃部、減少發炎，但畢竟仍是油脂，還是要避免過量攝取。
若是平時心情較鬱悶，患有憂鬱狀況的人也要注意，在飲食攝取上，可食用具有抗憂鬱作用的魚油，如秋刀魚、鯖魚等，餐中建議搭配五色蔬果的攝取；此外，像是乳品、雞肉、鮭魚等，都含有豐富「色胺酸」以及維生素B6，可以幫助增加腦中血清素的含量，紓解壓力和不安的情緒。
林俐岑補充，在秋分時節，「鈣」與「鎂」也都可以穩定人的情緒，乳品、小魚乾、板豆腐、杏仁果、芝麻、花椰菜、芥藍菜是很好的鈣質來源，綠色蔬菜、堅果則是鎂的良好來源；主食的部分也可以攝取富含B群及膳食纖維的糙米、番薯、南瓜、燕麥等，取代精緻白米飯及白麵條，只要穩定好血糖，也就能穩定好情緒。最後，秋燥的季節人體需要足夠的水分才能對抗，民眾要確保有足夠的運動量、維持良好的作息規律，並避免陷入「晚睡晚起」的惡性循環。