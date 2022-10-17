淨零碳排趨勢東風已起　為何傳統機車行仍對轉型卻步？

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全台機車總數約逾1400萬輛，傳統機車行約有1萬家以上，上、中、下游產業鏈牽動著龐大的經濟與生計。在面對國際淘汰燃油機車的趨勢下，產業勢必面臨轉型浪潮，台灣智慧移動產業協會（SMAT）秘書長郭錦程接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，對於中游的整車廠像是KYMCO光陽、SYM三陽、YAMAHA台灣山葉、Gogoro、台鈴、PGO、宏佳騰、中華eMOVING等而言，只有車廠要不要認真轉型，而不會有轉型難題，看是要棄油轉電，還是固守油車市場，或者靜觀其變，「整車廠要面臨的是『決定』，而非『困境』。」
上游車材廠及3C廠就更不用說了，台灣過去素有機車王國的美名，國內車材廠實力本就堅強，加上電動機車零組件的組成上與燃油機車高度重疊，如今市場的大餅變得更大，對於前端零售通路與產業，皆可帶來可觀的乘數效果。另一方面，3C電子業在透過運具電動化的進程中，終於能夠在機車領域分到一杯羹，對他們來說，根本就是喜事一樁，何來困境？
於是，作為下游的「傳統機車行」成為要在這股轉型洪流中，思考如何生存的唯一角色。郭錦程說，在國發會還沒喊出2040電動機車市售比100%以前，傳統機車行即便很清楚未來趨勢是電動機車，可是「未來」這兩個字是多久，是5年、10年，還是20年以後？政府不說，機車行也不會知道，對於轉型也就愈發徬徨。
根據SMAT在2021年8月委託山水民調公司進行的「全國傳統機車行從業人員調查」發現，在訪問的400家傳統機車行當中，有54.7%的機車行已啟動銷售及維修電動機車，約14.5%的機車行稱有轉型意願，且正在進行中，還有6.9%的機車行老闆表示正在評估、尚未決定，加總起來共有約76%的傳統機車行對升級轉型、銷售電動機車躍躍欲試。
然而，在歡慶有7成以上機車行有意願投入轉型懷抱的同時，仍有2成以上的車行老闆「絕對不考慮轉型」，當中有一半超過60歲，另外一半超過50歲，顯見車行老闆的年紀與退休時間是他們考慮不轉型的一大原因。
至於上述所提，有意願轉型的76%傳統機車行中，為何有的已有作為，有的則仍在評估階段？「仍在觀望的車行，他們在怕什麼？第一個，他們在觀察政府對於運具電動化的決心。」
郭錦程回顧，2017年底，當時的行政院長賴清德宣布「2035年起禁售燃油機車、2040禁售燃油汽車」，環保署在2019年時針對換購電動機車補助3000元至5000元，電動機車順勢於當年一舉拿下年度銷售佔比近18.7%的最高紀錄，當各界以為產業蓄勢待發準備大舉轉型時，政府政策突然出現髮夾彎，於2020年起，同額補助換購第七期燃油機車。兩年內，電動機車新掛牌數瞬間腰斬。
如今，政府喊出2040電動機車市售比100%，再次展現推動電動運具化的決心。不過，政策每隔幾年變動一次，政府決心搖擺不定，已在產業鏈下游的傳統機車行心裡留下陰影，且相較於歐盟等國家明確訂定汽柴油車的落日條款，國發會卻曾言，台灣不會採取禁售燃油車手段，而是會以補貼等鼓勵購買電動車的政策取代。
此外，郭錦程提到，台灣現在有1430萬輛機車，其中，油車達1370萬輛，電車則佔60萬輛，比例懸殊，電動機車車口數不夠，「對於轉型後能不能吃得飽，傳統機車行也很迷惘。」轉型不僅僅只是機車行的營業項目增加電動機車一項這麼簡單，過程中需要時間醞釀、人員調整、技術訓練與整合，在投入轉型成本後，還要面對車口數不足、無車可修，收入無法維持的窘境。
產業鏈下游的傳統機車行轉型困境顯而易見，政策不一致、政府追求電動運具化的決心不夠、轉型資本額龐大、技術難取、電動機車總數無法支撐維修能量等，都使得傳統機車行在轉型過程中窒礙難行，前方道路困難重重，也難怪機車行即便了解國際零碳趨勢，也有些許意願投入轉型，卻仍望之卻步。