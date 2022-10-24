胖肚子更易得心血管疾病！醫：位置比體重更重要。３關鍵健康減重。

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洪育忠醫師表示，一味的追求體重減輕不一定代表就是健康，舉例來說現代人常見肌少症、骨質疏鬆症等，就很有可能是體重過輕所造成。脂肪的分布狀況也是關鍵，像是男性的脂肪率普遍比女性低，但是心血管疾病風險卻更高，關鍵就在於女性大多是「皮下脂肪」，對健康影響較小，而男性則較多是「內臟脂肪」，也就是常見的鮪魚肚、啤酒肚。
醫師更進一步說明，內臟脂肪累積、中心型肥胖的鮪魚肚、啤酒肚，容易導致高血壓、高血脂，且也容易引起胰島素阻抗、形成糖尿病。因此比起體重數值，更重要的是看胖在哪，一般建議可觀測腰圍，男性應小於90公分，女性則為80公分。除此之外也可透過腹部超音波、身體組成分析了解。
變瘦、體重下降不一定就健康，健康減重３關鍵肌肉也很重要！
洪育忠醫師指出，想要健康減重、有健康的體態，飲食控制、降脂肪量、增肌肉量三者都很重要。現代人普遍營養過剩、活動不足、再加上身體自動囤積脂肪避免飢荒的生物本能、易胖體質，都容易導致肥胖風險增加。而極端節食則如同宣布進入「災荒狀態」，更容易使得新陳代謝降低、內分泌異常。
醫師建議，良好的飲食控制應像溫水煮青蛙般逐漸改變、養成習慣，避免精製糖，並以優質蛋白、油、維生素補充，在吃足、多動下改變體態。
降低脂肪量，常見以跑步、游泳等有氧運動進行，也有利心肺功能，不過並不一定會增加肌肉。增加肌肉量應從肌肉訓練著手，肌肉越多也越容易燃燒脂肪、越不會有多餘的肥肉，且也具有保護關節的作用。
醫師也表示，曾看過20幾歲的女子，外表並不胖，但身體組成分析顯示肌肉量不足、脂肪量太多，為求改善，女子一年間努力慢跑，但卻效果不彰，經檢查了解才發現是方法用錯。
體重有大變動才需特別關注，一般建議著重身體組成分析！
洪育忠醫師叮嚀，瘦並不代表健康，體重也只有在「生活方式沒有改變下，一個月內增加或減少２公斤」這般大幅度變動，才需要特別關注。每個人的體重、身體組成都有所不同，數字只需和自己比較。一般情況下更應著重於了解自己的肌肉及脂肪分布等身體組成分析，如此更有助掌握健康狀態及疾病風險。
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