2022年鐵觀音節 產官學攜手推動大文山茶產業發展
農委會水保局臺北分局攜手台北市錫瑠綠化基金會，為行銷大文山特色茶，以及「106號市道」沿線里山特色農產品，在政治大學校園舉辦「2022鐵觀音節─走徑里山蜂茶趣」農民市集活動，發表智能沖茶、文山式茶泡飯以及森林蜜手搖茶等創意茶飲，吸引年輕學子、社區民眾與政大校友熱烈迴響。
今年鐵觀音節以「走徑里山蜂茶趣」為主題，邀請來自木柵、深坑、石碇、坪林、南港、平溪等地茶農與蜂農參與，還有來自彰化縣福興鄉、桃園市大溪區與原住民鄉的友善耕作農產品共襄盛舉。適逢政治大學舉行畢業30周年校友返校日，許多校友藉由鐵觀音節，了解母校以善盡大學社會責任方式支持大文山地方創生，特別表達高度興趣與肯定。
活動中，邀請大文山區的產官學與各社區代表上台齊聚拼湊出正欉鐵觀音、青心烏龍與金萱茶樹的一芯二葉意像，象徵將106號市道沿線里山農村串聯在一起，打造兼顧生活、生產與生態的生命共同體，為大文山的永續發展共同努力。
農委會水土保持局臺北分局副分局長洪繼懋表示，茶是世界上需求量最大的飲料之一，台灣茶產業有200多年歷史，鼎盛時期種植面積最高達到4.8萬公頃，外銷量最盛曾達6.5萬公噸。但隨著土地與勞力成本上漲，臺灣茶市場已轉型生產精緻的特色茶為主。這次臺北分局結合政治大學茶藝相關資源，集結大文山地區的青農形塑共同行銷品牌，希望能夠帶動「106號市道」沿線的農村社區永續發展。