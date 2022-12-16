循環杯來了3／民眾憂食安衛生　業者砸千萬建置清洗產線

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找到好盒器與台北市衛生局合作在公館商圈設置的循環杯租借機台，可以看到機台外觀上寫著「80度高溫高壓機洗」、「高溫滅菌」等清洗流程說明，甚至還裝設小螢幕播放清洗說明影片。此外，環保署日前公布的良好服務指引中，也針對清洗流程規範須符合衛福部的「餐具清洗良好作業指引」，要求餐具要經高溫殺菌、乾燥處理等程序，期望使循環杯的借用服務達到一致的水準，讓民眾安心借用。
不同於好盒器是找傳統的洗滌廠商合作洗杯子，作為全家便利超商的循環杯供應商，環海淨塑決定自己來。
「我們在清潔杯子上面特地設計出一條全台灣獨一無二的循環杯清洗線，我們總共有5個清洗全淨化的流程，還有25道專業的洗滌殺菌行程，可以把杯子從頭到尾洗滌得非常乾淨」，環海淨塑品牌行銷經理李佩郁笑稱，他們甚至會說透過清洗產線洗出來的杯子，比自己洗的還乾淨。
《NOWnews今日新聞》前往桃園市龜山區，直擊這條全台第一、耗資千萬元，專門為了清洗循環杯而設計研發的清洗產線。五大清洗流程，包括首先進行分類篩選，將破損杯子挑出來，接著進到動態浸洗預泡，第三關則是高溫清洗殺菌，再來是全杯風刀烘乾，力求將杯子完全烘乾，最後一關是品質檢建管控，在這一道程序，工作人員會穿上全套無塵衣，確認每一個杯子都是乾淨、乾燥，再將杯子包裝封存。
被問及循環杯的清洗困難在哪？李佩郁指出，循環杯不好洗滌，原因在於杯身有高度，目前環海淨塑推出的杯子容量可以裝大杯咖啡，但若未來要盛裝手搖飲，必然需要開發容量更大、更高更深的杯子。杯身高、就容易造成杯子烘不乾，水漬殘留，進而滋長細菌引發衛生疑慮。
此外，仔細觀察環海淨塑的循環杯，會發現靠近杯口有一圈波浪紋，李佩郁解釋，波浪紋設計在這個位置有諸多考量，首先是考慮到方便疊杯，其次是在清洗的過程中，波浪紋的設計讓杯子之間不會卡在一起，水流可以進入接著清洗第二個杯子。「如果製造些波浪，讓它有一些空氣、水可以跑進去的話，水注水流是可以進去沖洗裡面第二個杯子，避免全部卡在一起，不然可能真的完全洗不乾淨」，李佩郁解釋，「看起來非常簡單，可是其實內含了很多小小的設計元素，都是非常重要的。」
李佩郁透露，目前這一條清洗產線一天可以洗約1.5萬個杯子，希望未來循環杯的用量增加，他們可以建置第二條、甚至更多的產線，「大家如果了解我們真正的清洗產線的五大過程，應該可以很放心的飲用這個循環杯」，李佩郁表示。