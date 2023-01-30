超商禮盒越來越少人買了？眾揭「致命原因」：內行都知道
台灣超商密度非常高，功能也日趨越來越繁多，而近幾年大家應該都會發現，在靠近春節時期，各大超商就會擺出一區「禮盒專區」，充斥各種零食糖果、餅乾的組合限定禮盒。不過，近日卻有網友發現超商禮盒剩超多，甚至也開始推出打折活動求售，引起網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「7-11/全家各超商新品資訊共享區」貼文指出「全家禮盒今天開始打6.9折了喔，找半天終於找到女兒想要的熊抱哥一盒，鐵盒還可以收納很可愛」；另外也有網友發文提到「去7-11買蛋捲禮盒說還剩這樣多啦....以前都買不到的說」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「禮盒越賣越貴，內行都知道挑年後打折再去看」、「超商禮盒早買早享受，晚買享折扣啦」、「那盒蛋捲449真的太貴了，難怪沒人買」、「那盒蛋捲我之前買300多而已欸？漲太扯了吧」、「超商禮盒就是過年後等打折再買給自己吃....真正會買禮盒都去賣場買，超商只是方便」、「每年都發現年後會打超多折啊，誰要年前買啊，年前去大賣場挑就好」。
綜合網友意見，多數人表示因為其超商禮盒有些「漲幅些許過高」，導致購買意願降低，有些則是雖然與賣場銷售金額差不多，不過超商基於本來就不是專賣禮盒的場所，因此每到年後就會開始以半價、65折等折扣出清售出，不少人都會去撿好康優惠，正所謂內行所說「早買早享受，晚買享折扣」，成為超商老顧客購買禮盒的口訣。（編輯：張嘉哲）