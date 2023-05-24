汐止魔術手阿嬤「43秒偷撈4塊豬腳」！手法全被錄 攤主憤怒報警
幸好有裝監視錄影器！新北市汐止秀豐市場某豬肉攤販23日於臉書社團控訴，有名阿嬤到其攤位消費，卻在結帳完後運用魔術手法「錯誤引導」偷摸走4塊豬腳，令攤商氣得不行，不僅前往警局報案，還公布影片請眾人注意「各位如有跟這位阿嬤有生意上的往來的請小心」。
記者李惠婷/綜合報導
原PO 23日於臉書社團《汐止集團》發文，指出當天13時52分左右，有名阿嬤到攤位選購120元豬腳，在攤主轉頭找錢或未注意的時刻，她用塑膠袋為遮掩，順勢摸走四塊豬腳，攤商事後查看監視器才發覺，憤怒發文「如本社團有認識這位阿嬤的請告知她，不管怎麼樣偷竊是不被允許的，請她好自為之謝謝」。
據原PO發布的影片顯示，該名阿嬤於1分29秒開始，用塑膠袋為遮掩摳走豬腳丟進包包，接著停在攤販前與攤主聊天，找準時機再偷走3塊，總計拿走4塊豬腳肉，整趟行動僅花費43秒，手法看起來相當熟稔。
攤主已於23日晚間完成報案，並提醒眾人若見此阿嬤光顧需特別小心，而該名阿嬤疑似是累犯，多名網友指出「怎麼又是這一位？在社團被大家報到我好像已經認識她一樣」，並表示「有困難可以說 但是偷拿真的不好...」、「跟那個掉一百元的攤販手一樣，速度很快，要多看幾次才知道，手都戴金戒指，看來也不缺錢啊」、「結果我的重點在她用手直接一直翻豬肉」。