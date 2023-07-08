荔枝剝完殼先別吃？內行「先看1地方」才入嘴 真實原因大崩潰
來到這個芒果、荔枝盛產的季節，不少人都會到菜市場購買回家吃，是許多人非常喜歡的水果，但吃了這麼多年，你是否知道荔枝的小秘密？近日就有網友分享，表示大家知道吃荔枝時剝完殼千萬不要急著吃，應該先探頭看蒂頭裡面是否有「蟲蟲危機」！讓不少人看完影片非常傻眼表示「我不知道補充多少蛋白質了.....」。
記者張嘉哲/綜合報導
近日一名網友Tik Tok貼文的指出「你們知道吃荔枝的時候最害怕什麼事嗎？吃荔枝的時候就很像在開獎，把皮剝開之後怎麼會有奇怪的東西？」只見影片中，剝開荔枝皮之後，仔細看荔枝的蒂頭黑洞裡面，藏有一隻白白的「v小蟲蟲」！該網友還拿牙線棒將其挖出，真實活跳跳啦！
貼文曝光後，不少最近剛吃荔枝到網友紛紛回應「.......我都剝完直接塞進嘴裡」、「我也是最怕吃到蟲蟲，每次剝完都超認真看」、「真的要看，一大堆蟲真的快哭」、「天阿....我應該吃很多隻了啦」、「瘋掉了，我真的吃很多隻了，我都沒在看」、「我就是小時候吃到過....長大再也不敢吃荔枝」。
事實上，荔枝裡面常見的蟲是「中華細蛾幼蟲」，體型細長可以看見明顯體節和頭部，但是因為牠們只會食用種子內部種仁，但我們吃的荔枝已經是成熟的果實，如果剝開皮發現牠的話，溫柔的挑掉荔枝還是可以吃的。而在挑選荔枝的時候，應該要注意荔枝的外殼和蒂頭，外皮轉黑，或是蒂頭顏色過深，都有可能是蟲蟲埋伏的徵兆哦！