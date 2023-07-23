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新光一號全壘打！北市商辦投資夯「5年交易逾700億」　這2區最熱

▲插旗精華商辦大樓已成為高資產客群資產配置、企業法人自用新趨勢。(圖／信義全球資產公司提供)
▲插旗精華商辦大樓已成為高資產客群資產配置、企業法人自用新趨勢。(圖／信義全球資產公司提供)

記者徐銘穗/綜合報導

新光一號REITs標售案六棟精華大樓成功標脫，其中三棟是辦公室，突顯市場鎂光燈都聚焦在商辦產品。據統計台北市近五年辦公市場累計交易規模超過700億元，其中中山區、大安區就包辦了近6成交易量，插旗精華商辦大樓已成為高資產客群資產配置、企業法人自用新趨勢，市區商用不動產布局戰火已點燃。

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信義全球資產公司統計實價登錄交易資料，累計近五年台北市辦公室交易規模為771億元，平均每年都有逾150億元交易額，顯示辦公室產品實力堅強，市場穩健向上成長。分析各行政區的交易熱度，素有「台北華爾街」之稱的中山區，累計交易額達316億元，含金量最高；第二名為大安區，在百貨、捷運商圈加持下，累計
交易額達138億元。

▲素有「台北華爾街」之稱的中山區，近５年辦公室交易累計交易額達316億元，含金量最高。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲素有「台北華爾街」之稱的中山區，近５年辦公室交易累計交易額達316億元，含金量最高。（示意圖／記者徐銘穗攝）
信義全球資產公司總經理林三智表示，此次新光一號REITs標售案以總共306.9億元全數標脫，是未來買方將會加速腳步布局市區商辦大樓的訊號。雖然市區辦公室屋齡以20年以上為主、較為老舊，但市區可開發土地稀缺、賣一塊就少一塊，買方購入「大齡」、「大坪數」商辦，除了自用、收租彈性運用外，看中的還有燙金地段未來開發價值及增值效益，成為高資產客群資產配置新策略。

中山區、大安區為北市兩大辦公室交易熱區。林三智總經理分析，中山區有金融機構、證券業者、外商企業群聚，以雙捷運站為中心發展的松江南京商圈，更是中山區重點辦公商圈，區域內坐落多棟指標商辦大樓，雖然屋齡偏大，但買方置產考量主要有兩個方向，其一，黃金地段、燙金門牌仍是投資、資產配置主要關鍵其二，「萬金買鄰」不只用在住宅交易，辦公市場也適用，公司法人進駐精華區商辦大樓，產業群聚效益可成為公司發展助力。

大安區敦化南路沿線則是台北市區發展較早的商辦大道，好地段不只吸引自用需求買方，連壽險業也積極出手獵樓，中國人壽去年就以近32億元購入敦化南路二段上的潤泰金融大樓多個樓層。

林三智總經理觀察，敦南商圈不少大樓屋齡達30年以上，近期陸續走上都更危老重建，包括以全台首間24小時營業的誠品書店聞名的敦南金融大樓，屋齡已屆滿35年，由寶豐隆興業取得產權，將改建為地上28層的商辦大樓，預計2026年完工，可望釋出1.2萬坪辦公室空間，重建價值上看260億元。

▲國泰集團起家厝「敦南金融大樓」，也是原敦南誠品所在地，2021年拆除都更，估2026上半年可完工，重建後大樓總值粗估超過260億元。（圖／翻攝Google地圖_陳義添攝）
▲國泰集團起家厝「敦南金融大樓」，也是原敦南誠品所在地，2021年拆除都更，估2026上半年可完工，重建後大樓總值粗估超過260億元。（圖／翻攝Google地圖_陳義添攝）
林三智總經理進一步說明，下半年商用市場將持續聚焦精華市區辦公室，近期信義全球資產公司接受多組賣方委託銷售市區辦公室，一天內就有多組帶看，並進一步積極出價洽談，因此對於有處分需求的賣方來說，目前是個將資產出售、增值變現的好時機。

而且從近期信義全球資產公司辦公室成交案例中，還可觀察到一項共通點，只要標的售價貼近行情、買方購置需求明確，交易決策就能夠快速推進；相對來說，若賣方對價格期待高於行情，即使是優質物業，也較難吸引買方，好貨反而乏人問津。

REITs是什麼？REITs(Real Estate Investment Trust)，中文叫做「不動產投資信託」，顧名思義就是投資不動產，讓投資人也可以用小錢投資不動產。簡單來說，這是一個不動產證券化的商品，將辦公大樓、商場這些不動產的投資切割成股份，讓一般資金不多的人，也能透過持有股份的方式投資不動產。

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