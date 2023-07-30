米其林級料理免2千！名廚法式套餐「僅賣2天」 聚苑新推單人套餐
米其林級料理隱藏巷弄內！位於板橋新埔的康拓洋行，主要販售葡萄酒、烈酒、進口起司、輕食，創辦人前米其林餐廳的法籍星級侍酒師Yohan，將在8月邀請前米其林餐廳主廚Michel Bru設計法式經典菜單，限定餐酒組合僅開賣8月19日、20日，最低只要1650元免服務費開吃米其林級美食。同時，上海米其林二星光環加身的簡捷明主廚、創辦人Frank劉宗原開設於民生社區的私房中菜「聚苑」，將於8月1日推出多道新菜，甚至也有單人套餐，午餐最低僅1880+10%元就能品嚐。
記者鍾怡婷/綜合報導
康拓洋行餐酒限定套餐，僅開賣8月19日至20日，每日2時段共4場次。第一道開胃小點「香煎北海道扇貝, 普羅旺斯燉菜與法式白酒奶油醬」搭配來自 Edouard Duval 酒莊的 Blancs d'Eulalie Extra Brut 香檳，鮮香濃郁的干貝搭上乾式普羅旺斯燉蔬菜。
不能錯過的是開胃菜「油封鴨肉捲、蘑菇和黑松露醬」，主廚特製的鹹香油封鴨肉捲，搭配上義大利唯內多產區，目前已經傳承第三代的 Paladin 酒莊 IGP Veneto Cabernet 2019，這款 100% Cabernet Sauvignon 濃郁而優雅的香草味，並伴隨著溫和的紅色水果氣息，特別適合與鴨肉料理一同享用。
「鮭魚排，手工義大利寬扁麵佐法式橄欖番茄檸檬蒜醬」，入口即化且鮮嫩多汁的鮭魚，侍酒師Yohan搭配來自義大利朗格地區，招牌白酒 Mesdi Bianco 2020，是一款葡萄酒園位於平均海拔460公尺的 Casina Bric 460 酒莊，品飲起來是清爽、好入口且帶有一抹淡淡鹽味的白葡萄酒。
主菜「燉菲力、法式鍋燒方旦馬鈴薯、釉光蔬菜和勃艮第醬」，鮮嫩且熟度適中的燉菲力牛排與鮮豔豐富的蔬菜，特別使用油封鴨油燒製的方旦馬鈴薯搭上法式經典醬汁，搭配的酒款為 Paladin 酒莊 Drago Rosso Merlot 2019，強烈的芳香氣味，伴隨淡淡的香料味。
最後結尾還有「特選起司拼盤」以及「黑巧克力慕斯蛋糕」，由兩位法籍侍酒師與主廚推薦的法式飲食習慣，以起司作為主餐與甜點的絕妙銜接點，最後搭配上侍酒師Yohan特選「班努斯卡比」七歲甜紅酒，畫下一個完美的句點。8月12日前預約，6道法式餐點1650元，6道菜加5款搭餐酒2640元（皆含服務費）。
此外，上海米其林二星光環加身的簡捷明主廚，與創辦人Frank劉宗原選於民生社區開設私房中菜「聚苑」，滿周年後餐廳進化升級，推出《聚苑2.0》，除了提供以往10人的澎派私房桌菜，8月1日起又將有多道新菜，且全面開放訂位人數限制，菜色採全面預點制，甚至也有單人套餐，午餐最低1,880+10%元起就能品嚐得到米其林級美味。