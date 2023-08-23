當周董鄰居門檻2億元起！8年沒住「毛胚屋」　傳地主戶釋出

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觀察《591房屋交易網》，和平大苑7樓戶含車位總坪數為181.96坪，屋主開價2.5億元，換算每坪單價約153.18萬元，強調「不二價」。負責銷售的儀居房地產經紀吳益昇指出，屋主開價實惠，加上社區管理佳、地段好，又有名人效應，刊登約半年已帶看不少組客戶，市場反應熱絡。
除7樓戶外，和平大苑百坪以上銷售物件還有3樓、4樓、19樓及20樓，當中以3樓開價最低，為2億310萬元，20樓毛胚屋開價2億6200萬元，19樓附裝潢物件開價最高，來到2億8600萬元。
陳炳辰指出，富人買房習慣買毛胚屋，再按照自己的想法進行裝潢，因此豪宅常見「毛胚屋」狀態銷售。他表示豪宅客群稀少，銷售期會略為拉長，因目前房市被認為進入盤整期，猜測地主戶屋主想賣屋，可能是試試水溫，並且放長線「靜待有緣人」。
不過，陳炳辰也點出，和平大苑總樓高38層，此波銷售物件多為中低樓層，景觀，不是亮點景觀戶，加上目前高資產族認為目前「市場看不清楚」，態度稍微謹慎保守，若想吸引豪宅投資客，「價格還要再放軟一點」。
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