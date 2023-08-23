房市／婚前買房！房價上漲竟成「分手難題」

當周董鄰居門檻2億元起！8年沒住「毛胚屋」　傳地主戶釋出

▲藝人周杰倫（周董）不時在IG分享自家「和平大苑」豪宅360度台北市美景，和平大苑傳地主戶釋出8年沒住毛胚屋，百坪以上大坪數最低入手門檻2億元起。（圖／翻攝IG_jaychou）
▲藝人周杰倫（周董）不時在IG分享自家「和平大苑」豪宅360度台北市美景，和平大苑傳地主戶釋出8年沒住毛胚屋，百坪以上大坪數最低入手門檻2億元起。（圖／翻攝IG_jaychou）

記者徐銘穗/綜合報導

藝人周杰倫（周董）2015年砸6.6億元買下大安區豪宅「和平大苑」頂層樓中樓，獨享360度台北市美景。近期在房屋交易網站上，「和平大苑」出現數筆代銷物件，其中不乏地主交換戶，換屋8年從未住過，以「毛坯屋」狀態銷售，想當周董鄰居，大坪數最低入手門檻2億元起

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屋齡8年的「和平大苑」平均成交均價每坪161.14萬元，管理費1坪250元。全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，「和平大苑」過去為地主合建案，地主戶大多分回在金山南路門牌的後棟，據實價登錄資料顯示，在和平東路一側5樓、7樓都有地主戶分回戶的特殊交易，時價登錄成交單價分別為每坪47.22萬及42.21萬元。

屋齡8年的「和平大苑」平均成交均價每坪161.14萬元。（圖／NOWnews資料照）
屋齡8年的「和平大苑」平均成交均價每坪161.14萬元。（圖／NOWnews資料照）
觀察《591房屋交易網》，和平大苑7樓戶含車位總坪數為181.96坪，屋主開價2.5億元，換算每坪單價約153.18萬元，強調「不二價」。負責銷售的儀居房地產經紀吳益昇指出，屋主開價實惠，加上社區管理佳、地段好，又有名人效應，刊登約半年已帶看不少組客戶，市場反應熱絡

除7樓戶外，和平大苑百坪以上銷售物件還有3樓、4樓、19樓及20樓，當中以3樓開價最低，為2億310萬元，20樓毛胚屋開價2億6200萬元，19樓附裝潢物件開價最高，來到2億8600萬元。

▲「和平大苑」7樓戶以毛胚屋型態出售中。代銷房仲吳益昇指，屋主開價實惠，刊登半年已帶看不少組，反應熱絡。（圖／翻攝591售屋網）
▲「和平大苑」7樓戶以毛胚屋型態出售中。代銷房仲吳益昇指，屋主開價實惠，刊登半年已帶看不少組，反應熱絡。（圖／翻攝591售屋網）
陳炳辰指出，富人買房習慣買毛胚屋，再按照自己的想法進行裝潢，因此豪宅常見「毛胚屋」狀態銷售。他表示豪宅客群稀少，銷售期會略為拉長，因目前房市被認為進入盤整期，猜測地主戶屋主想賣屋，可能是試試水溫，並且放長線「靜待有緣人」。

不過，陳炳辰也點出，和平大苑總樓高38層，此波銷售物件多為中低樓層，景觀，不是亮點景觀戶，加上目前高資產族認為目前「市場看不清楚」，態度稍微謹慎保守，若想吸引豪宅投資客，「價格還要再放軟一點」。

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