亞洲第一中菜來台！大班樓創辦人聯手陳嵐舒　6主廚晚宴定價破萬

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《大班樓》創辦人葉一南曾說：「創新必須以傳統為框架，每一道菜都讓你感覺是經典，之前卻未曾見過，即便如此也不覺得陌生，我一直很講求這樣的情感連結。」；而《le beaujour 芃卓》創意非凡，擅長以當代手法融入故事情感與食材原味。
另外，不同於一般聯手餐會常見的各自主理之方式，這次《大班樓》的靈魂人物葉一南和《le beaujour 芃卓》的廚藝總監陳嵐舒共同精心設計了每一道菜餚，將法式的精緻優雅和粵式的精妙神髓結合在一起，同時挑戰融入台灣在地特色食材，由執行主廚江丕禮共同演繹出精緻的料理。
國際名廚強強聯手，精彩可期，此場極品饗宴將於10月1日的晚間6:00展開。《le beaujour X 大班樓四手饗宴》價位每人1萬2800+10%元；另有8杯餐酒搭配每人5280+10%元。限量席次於9月22日(週五)上午11點開放預訂，因為一次集結如此陣容龐大的6大名廚，機會難得，即便老饕們對於菜色都未知，但預料當天座位極可能會秒殺、瞬間被搶訂一空。
另外，板橋新北最高餐酒館「Asia49亞洲料理及酒廊」於9月27日晚間8:00，也將邀請榮獲調酒界奧斯卡「World Class世界頂尖調酒大賽」2021台灣冠軍張哲瑋（Mars Chang）客座，以太空意象結合在地食材，呈現4款特色酒飲。多次拿下調酒賽事冠軍的張哲瑋曾任職Asia49吧檯經理，此次首度回歸客座，更連接「天」與「地」，帶來「花生太空人」、「宇宙香氛」、「伊果星環」、「金星下午茶」4款調酒，每杯售價均為400元。
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