地球村美日語1.82億賣文山分校再回租　專家揭一堆企業這樣做原因

我是廣告 請繼續往下閱讀
活化資產！這些企業也都採售後回租
另外，近期億元商用不動產售後回租案例，像是中正區忠孝西路的53年整棟商辦，6月時，由「財團法人陳啟川先生文教基金會」以13.27億元，向和泰產險買下，成為台北站前商圈七年以來總價最高交易。
去年11月，原本由產險公司持有的吉林路53年整棟商辦，被幼華集團焦家所屬的安宏公司，以6.28億元買下。另外根據產險公司的公告資料，同一家產險公司以6.31億元出售新北市板橋分公司的大樓。
張旭嵐指出，對於資產豐沛的業者來說，買下商辦自用有累積資產之用，但是不動產變現率慢，對於公司發展有其他規劃者，例如發展新事業體，或是區域發展重心轉移，即會考慮「資產輕量化」，出售公司不動產，活化資產，提高現金流動性，而賣方售後回租也可以有助買方估算收益，增加購入意願。
第一建經研究中心副理張菱育分析，台北市精華地段的整棟商辦稀有，且近年北市商辦供不應求，若有整棟或多層商辦釋出，高資產族對於條件佳的商辦，更是會積極關注，以合理價入手自用或繼續出租，目前台北市由法人名義登記的商辦貸款，成數約為估價的7~8成、利率則在2%以上。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。