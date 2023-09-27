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地球村美日語1.82億賣文山分校再回租　專家揭一堆企業這樣做原因

▲知名連鎖地球村美日語文山分校，今年8月以1.82億元賣給不動產租賃公司，地球村再回租繼續經營補習班。（圖／Google地圖）
▲知名連鎖地球村美日語文山分校，今年8月以1.82億元賣給不動產租賃公司，地球村再回租繼續經營補習班。（圖／Google地圖）

記者徐銘穗/綜合報導

知名連鎖地球村美日語位在北市文山區興隆路二段的文山分校，1到4樓坪數共334.68坪，地球村美日語持有16年後，於今年8月售出，以1.82億元賣給不動產租賃公司，目前該處仍為原補習班經營中，不排除是以採售後回租的方式繼續經營。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，文山區文教氣氛鼎盛，興隆路二段近捷運萬芳醫院站，附近也有中國科技大學、興隆國小與興德國小等，頗利於補教業規劃，不過補教業近年也逐漸轉向線上發展，因此「輕資產」做法除了置產獲利了結，或許也是企業多元布局和轉型的規畫之一。

▲近期億元商用不動產售後回租案例。（圖／台灣房屋提供）
▲近期億元商用不動產售後回租案例。（圖／台灣房屋提供）
活化資產！這些企業也都採售後回租

另外，近期億元商用不動產售後回租案例，像是中正區忠孝西路的53年整棟商辦，6月時，由「財團法人陳啟川先生文教基金會」以13.27億元，向和泰產險買下，成為台北站前商圈七年以來總價最高交易。

去年11月，原本由產險公司持有的吉林路53年整棟商辦，被幼華集團焦家所屬的安宏公司，以6.28億元買下。另外根據產險公司的公告資料，同一家產險公司以6.31億元出售新北市板橋分公司的大樓。

▲財團法人陳啟川先生文教基金會以13.27億元，向和泰產險買下忠孝西路53年整棟商辦，成為台北站前商圈七年以來總價最高交易。（圖／Google Map@梁世輝）
▲財團法人陳啟川先生文教基金會以13.27億元，向和泰產險買下忠孝西路53年整棟商辦，成為台北站前商圈七年以來總價最高交易。（圖／Google Map@梁世輝）
張旭嵐指出，對於資產豐沛的業者來說，買下商辦自用有累積資產之用，但是不動產變現率慢，對於公司發展有其他規劃者，例如發展新事業體，或是區域發展重心轉移，即會考慮「資產輕量化」，出售公司不動產，活化資產，提高現金流動性，而賣方售後回租也可以有助買方估算收益，增加購入意願。

第一建經研究中心副理張菱育分析，台北市精華地段的整棟商辦稀有，且近年北市商辦供不應求，若有整棟或多層商辦釋出，高資產族對於條件佳的商辦，更是會積極關注，以合理價入手自用或繼續出租，目前台北市由法人名義登記的商辦貸款，成數約為估價的7~8成、利率則在2%以上。

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