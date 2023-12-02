網紅人設翻車元年！口罩男、Ricky慘被綠　劉芒、七寶媽黑料連爆

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兩性專家「口罩男」過去常在臉書幫眾老婆、女友贊聲喊話，要各位老公、男友多體貼，多為另一半想想，以寵妻形象在社群竄紅，擁67萬人追蹤，未料卻爆出妻子樂兒婚內出軌，2人5月中證實婚變，斬斷11年的婚姻，粉絲錯愕「老師....平常不是都是你教我們怎麼經營感情的嗎QQ」。
2.Ricky與未婚妻互撕「開放式性關係」
健身網紅營養師Ricky在IG、facebook累計有近20萬人追蹤，去年才向女友白姐甜蜜求婚，昨（1）遭未婚妻「白白」發長文指控「分手奪產」，稱他要求「開放式性關係」、「婚後想要三妻四妾」。對此，Ricky今（2）天凌晨在社群發文回擊，強調是他被劈腿了，發現白白疑與外籍曖昧男清明連假在「明日大飯店」獨處2小時，反擊「開放式性關係」是白白先提。
3.劉芒遭控「耍流氓」
時尚網紅劉芒5月先遭知名攝影師在IG爆料，指「這女的讓我半夜氣到手握拳發抖」，控劉芒團隊連5天要求修片，前後修了40小時，也調出一串廠商至少16位苦主，加碼爆料劉芒遲到、耍大牌、放鳥等。對此，劉芒本人雖立刻發文道歉，不過人設大翻車的她，IG馬上掉粉4000人，顯見事件殺傷力有多大。
4.「七寶媽」黑料連環爆
網紅「林叨囝仔」七寶媽先是被爆料懷孕期間堅持爬山，結果連累山友害其受傷後出面道歉，沒想到立刻又被爆料揹著一歲嬰兒學習滑雪，引起各界撻伐，最終又被網紅「城西有顆地圖炮」踢爆，七寶媽都用Uber接送小孩，自己去逛街，被稱為「Uber Kids」，七寶媽瞬間黑料不斷，雖然都有出面道歉，但粉絲仍然不太買單。
5.「麵包包」謊罹癌騙3年
38歲的健身網紅「麵包包」認了「病照全是偷來的」，謊稱罹患胰臟癌第4期，騙了上萬名粉絲長達3年。音樂人前男友黃建東證實，麵包包早在十多年前就自設「宇宙慘人設」，擁有73萬粉絲的健身YouTuber「健身葛格Peeta」3年前曾找她拍片，當時時間是麵包包稱罹胰臟癌前5個月，她告訴Peeta因罹患「多發性硬化症」而開始健身，該罕病與韓劇《浪漫醫師金師傅》中主角金師傅患的相同。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110