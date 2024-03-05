蘇丹紅辣椒粉致癌！海底撈血旺、咖哩粉都中鏢　出包產品清單一覽

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林口長庚醫院毒物科主任、腎臟科醫師顏宗海指出，蘇丹紅是人工製成的「染料」，常見有蘇丹紅1號、蘇丹紅2號、蘇丹紅3號和蘇丹紅4號，主要用途是在工業上作為溶劑、蠟或增色，包括鞋油、地板的蠟、汽油等，都可能使用蘇丹紅，在國際上是明確有共識，不能使用在加工食品的物質。
🟡蘇丹紅中鏢商品
⚠️瑪爾氏國際貿易有限公司出品：麻辣藥膳湯粉、蒙古孜然醃漬粉、韓式泡菜湯粉、紐奧良烤雞香料粉、蒙特婁雞肉香料粉、牙買加混合萬用粉PRO、新疆孜然萬用粉PRO、日式唐辛子、墨西哥醃肉專用粉、鹽水雞椒鹽、韓式燒肉醃漬粉、川味椒麻香料粉、義大利綜合香草、新加坡沙爹醃肉香料粉、沙爹萬用粉PRO、紅燒牛肉湯粉、美式燒烤醃漬粉、黃咖哩醬粉、麻辣湯粉。
⚠️裕榮食品：蝦味先香辣口味
⚠️濟生公司斗六廠：黑胡椒粒、家用四合一調味料組合細粉紅辣椒、細粉紅辣椒
⚠️高雄津棧國際貿易有限公司：海底撈香麻辣粗粉（血旺調味料）。
⚠️鑫豪食品：菜脯餅、白胡椒棒
⚠️桃園市楊梅區焱咖哩餐坊：坦都里燒烤調味料60包（1kg/包）、咖哩椒鹽（15kg/箱）、青花椒撒料5包（1kg/包）。
⚠️高雄海順國際食品有限公司：牛王牌辣椒粉（細）（高山三櫻椒）。
⚠️金安記食品廠：香辣豬肉乾、香辣豬肉絲
⚠️台南市久芳生物科技有限公司：雞心椒粉。
⚠️南投縣拇指料王企業股份有限公司：紅辣椒粉Ａ。
🟡蘇丹紅事件時間軸
📍2024年1月30日，食藥物署公布邊境檢驗結果，新增的25批進口食品違規中，包含中國出口「辣椒粉」共2萬8903公斤，被檢出蘇丹色素三號。
📍2024年2月7日，新竹縣政府衛生局接獲雲林縣衛生局緊急通知，指出濟生股份有限公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒」產品，檢驗出 18ppb 的蘇丹紅3號，新竹縣衛生局立即統計違規產品，下架253瓶。
📍2024年2月16日，高雄市衛生局接獲新北市通知，有25公斤蘇丹紅原料流入高雄「瑪爾氏國際貿易有限公司」，其中已有11.42公斤製成19項香料產品，總計187.18公斤，除了廠內留有庫存外，其餘已上架販售，衛生局深夜緊急通知下游16家業者下架回收，並啟動消費者退貨程序。
📍2024年2月19日，濟生斗六廠出品的辣椒粉檢出蘇丹紅色素3號，其中8公斤辣椒粉流入高雄市裕榮食品，用來製成約3萬公斤「蝦味先香辣口味」，當天下午已立即告知通路商下架產品。
📍2024年2月23日，台中市食品藥物安全處稽查後，公告龍井區金安記食品廠有限公司共進購325公斤紅辣椒粉，已使用73公斤製成「香辣豬肉乾」及「香辣豬肉絲」，並銷售至全台15縣市。
📍2024年2月24日，苗栗縣衛生局通知「鑫豪食品股份有限公司」使用的脫水辣椒粉，有混合新北保欣公司的紅辣椒粉，並已製成產品「菜脯餅」及「白胡椒棒」。
📍2024年2月28日，食品藥物管理署公布最新統計，總計封存含蘇丹紅商品1660.3公斤、下架回收2萬913.4公斤，且持續增加。
📍2024年2月29日，濟生斗六廠向保欣公司進貨的紅辣椒粉1000公斤中，有450公斤製成「咖哩粉」，並販售至桃園市3家下游業者，桃園衛生局派員追查，並要求下架回收，同日宜縣衛生局接獲新北市衛生局通知，咖哩粉等產品也流入宜蘭，宜蘭衛生局則下架5公斤咖哩粉、50公克印度咖哩粉、2045包900公克裝的「叻沙咖哩鍋」，並要求業者向下游廠商辦理回收。
📍2024年3月1日，高雄衛生局查獲，高雄有4家下游業者進貨「上咖哩粉-600g/包」、「咖哩粉-600g/包（美）」、「咖哩粉A-5Kgp/包」等3項產品共1242包（798公斤）。某家業者使用濟生公司1.44公斤的咖哩粉，製成「坦都里燒烤調味料60包（1kg/包）、咖哩椒鹽（15kg/箱）、青花椒撒料5包（1kg/包）」等產品，其中「咖哩椒鹽」有外銷到馬來西亞，衛生局持續監督業者下架回收。
📍2024年3月3日，桃園衛生局分別接獲高雄、台南及南投衛生局通知，蘇丹紅辣椒粉流入桃園市6家業者，追查流向後發現，海底撈「血旺調味料」也使用辣椒粉，並已出貨至全台16分店，除已退貨734公斤，各分店目前回收下架145.846公斤，海底撈則發布聲明，「已主動下架血旺調味料，公司與該辣椒粉供應商並無直接合作關係，將對供應商進行進一步的核查。」
位於高雄的津棧國際貿易有限公司、佳廣國際貿易有限公司、海順國際食品有限公司等3家共計10批號，以及保欣公司新增3批號辣椒粉檢出蘇丹紅色素3號，違規產品流入桃市6家業者，衛生局隨即通知下架及追查流向，並封存違規產品，其中海底撈「血旺調味料」已出貨至全台16分店，除已退貨734公斤，各分店目前回收下架145.846公斤。
🟡蘇丹紅源頭
本次蘇丹紅事件，最早要追溯到2024年初，濟生公司斗六廠遭民眾檢舉，製售的「家用四合一調味料組合-細粉紅辣椒」產品，檢驗出 18ppb 的蘇丹紅3號，2月16日，高雄市衛生局接獲新北市通知，有25公斤蘇丹紅原料流入高雄「瑪爾氏國際貿易有限公司」，其中有11.42公斤製成19項香料產品，2月19日爆出，濟生斗六廠出品的辣椒粉中，有8公斤流入高雄市裕榮食品，用來製成約3萬公斤「蝦味先香辣口味」，自此事件開始延燒。
經衛生局徹查，最後查出源頭是由「游保欣企業有限公司」從中國大陸河南省三禾藥業有限公司，輸入大量有蘇丹紅的「紅辣椒原料」，並製成各種調味料、湯粉。
🟡蘇丹紅怎麼預防
顏宗海強調，購買食品時，要「選擇信譽佳、通過多項食品認證」、購買前「仔細閱讀食品成分表」，少買來路不明成分無標示的食品、「觀察外觀」，避免顏色過於鮮豔或售價過低、「分散風險」，別購買特定品牌或食物，「均衡飲食」，別只吃特定食物，盡量選多樣化、多種配色、原型食物。