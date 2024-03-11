自由車環台賽／經典五站完整報導一次掌握　盧紹軒骨裂拚80公里

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台將依舊以日本宇都宮隊參賽的馮俊凱排名第71最佳，中華隊最優是吳之皓的第75，但前一天受到車禍波及的中華隊盧紹軒在開賽之初突圍，帶著右手腕骨裂傷情與馬圖澤維修斯(Zygimantas Matuzevicius，愛沙尼亞沃塔斯隊)合作獨撐近80公里，展現出驚人的意志力，更被隊友譽為「敢鬥賞」的無冕王。
📌桃園站領騎衫
🚴🏻總成績冠軍-黃衫 Mason Hollyman(以色列職業車隊)
🚴🏻♀️衝刺王-綠衫 Itamar Einhorn(以色列職業車隊)
🚵🏻♀️登山王-紅點衫 Mason Hollyman(以色列職業車隊)
🚴🏻♂️亞洲第一-藍衫 Sainbayaryn Jambaljamts(西班牙布爾哥斯隊)
📌桃園站路線
園市站路線將經過61和66快速公路上競速，讓選手們能在品質優良且干擾更少的路面上競輪，發揮團隊合作的高速巡航本領，並展現他們的極限實力；而在經過著名的石門水庫後，比賽將在復興區的角板山展開最關鍵坡上衝刺，讓爬坡型選手在這段長達115.55公里的賽程中，發揮出最強的實力與毅力，桃園市站共有1個衝刺點和3個二級登山點。
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STAGE 1台北市站
2024國際自由車環台公路大賽於臺北市站展開首日賽程，由首度來台參賽的以色列26歲車手艾因霍恩(Itamar Einhorn)以1小時39分13秒奪下單站冠軍，日本岡篤志獲得藍衫。
▲中華隊環台賽菜鳥張誌盛。中華民國自由車協會提供
📌台北市站台將表現
但地主中華隊受到主集團摔車波及後首日就損兵折將，初次參賽的李冠賢未完賽，其他4人都帶傷完賽，台將最佳是代表日本宇都宮隊馮俊凱獲第25，中華隊最佳是第55的杜志濠。
📌台北市站領騎衫
🚴🏻總成績冠軍- Itamar Einhorn(以色列職業車隊)
🚴🏻♀️衝刺王-綠衫 Itamar Einhorn(以色列職業車隊)
🚴🏻♂️亞洲第一-藍衫 岡篤志(日本右京車隊)
📌台北市站路線
由臺北市政府出發直行，並繞行至景福門後折返，每圈約10.4公里，繞行8圈，共計83.2公里，各國衝刺好手在臺北市站大身拳腳。
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