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自由車環台賽／經典五站完整報導一次掌握　盧紹軒骨裂拚80公里

▲以色列車隊哈洛因(Mason Hollyman)以2小時46分54秒奪下單站冠軍並且以5秒差距披上黃衫。(圖/自由車協會提供)
▲以色列車隊哈洛因(Mason Hollyman)以2小時46分54秒奪下單站冠軍並且以5秒差距披上黃衫。(圖/自由車協會提供)

記者路皓惟廖聿偉/綜合報導

2024國際自由車環台公路大賽第二站決戰角板山，最終以色列二級職業車隊再度技壓群雄，車手Mason Hollyman以2小時46分54秒，以1秒之差拿下單站冠軍，並取代隊友Itamar Einhorn，披上總成績冠軍黃衫，而Itamar Einhorn則改披衝刺王綠衫。

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▲2024國際自由車環台賽進入第二天賽程，以色列車隊Israel–Premier Tech連續兩站包辦分站冠軍，還穿上總冠軍黃衫、衝刺綠衫和登山王紅點衫。（圖／自由車協會提供）
▲2024國際自由車環台賽進入第二天賽程，以色列車隊Israel–Premier Tech連續兩站包辦分站冠軍，還穿上總冠軍黃衫、衝刺綠衫和登山王紅點衫。（圖／自由車協會提供）
🔥桃園站台將表現

台將依舊以日本宇都宮隊參賽的馮俊凱排名第71最佳，中華隊最優是吳之皓的第75，但前一天受到車禍波及的中華隊盧紹軒在開賽之初突圍，帶著右手腕骨裂傷情與馬圖澤維修斯(Zygimantas Matuzevicius，愛沙尼亞沃塔斯隊)合作獨撐近80公里，展現出驚人的意志力，更被隊友譽為「敢鬥賞」的無冕王。

▲2024國際自由車環台賽以色列Israel–Premier Tech 車隊車手Mason Hollyman，以2小時46分54秒、1秒之差拿下桃園站單站冠軍。（圖／自由車協會提供）
▲2024國際自由車環台賽以色列Israel–Premier Tech 車隊車手Mason Hollyman，以2小時46分54秒、1秒之差拿下桃園站單站冠軍。（圖／自由車協會提供）
📌桃園站領騎衫

🚴🏻總成績冠軍-黃衫 Mason Hollyman(以色列職業車隊)

🚴🏻‍♀️衝刺王-綠衫 Itamar Einhorn(以色列職業車隊)

🚵🏻‍♀️登山王-紅點衫 Mason Hollyman(以色列職業車隊)

🚴🏻‍♂️亞洲第一-藍衫 Sainbayaryn Jambaljamts(西班牙布爾哥斯隊)

📌桃園站路線

園市站路線將經過61和66快速公路上競速，讓選手們能在品質優良且干擾更少的路面上競輪，發揮團隊合作的高速巡航本領，並展現他們的極限實力；而在經過著名的石門水庫後，比賽將在復興區的角板山展開最關鍵坡上衝刺，讓爬坡型選手在這段長達115.55公里的賽程中，發揮出最強的實力與毅力，桃園市站共有1個衝刺點和3個二級登山點。

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▲2023環台賽桃園市站由西班牙柯恩製藥車隊的西班牙車手卓迪洛佩斯(Jordi Lopez Caravaca)拿下單站冠軍。官方提供
▲2023環台賽桃園市站由西班牙柯恩製藥車隊的西班牙車手卓迪洛佩斯(Jordi Lopez Caravaca)拿下單站冠軍。官方提供
STAGE 1台北市站

2024國際自由車環台公路大賽於臺北市站展開首日賽程，由首度來台參賽的以色列26歲車手艾因霍恩(Itamar Einhorn)以1小時39分13秒奪下單站冠軍，日本岡篤志獲得藍衫。

▲中華隊環台賽菜鳥張誌盛。中華民國自由車協會提供 ▲中華隊環台賽菜鳥張誌盛。中華民國自由車協會提供

📌台北市站台將表現

但地主中華隊受到主集團摔車波及後首日就損兵折將，初次參賽的李冠賢未完賽，其他4人都帶傷完賽，台將最佳是代表日本宇都宮隊馮俊凱獲第25，中華隊最佳是第55的杜志濠。

📌台北市站領騎衫

🚴🏻總成績冠軍- Itamar Einhorn(以色列職業車隊)

🚴🏻‍♀️衝刺王-綠衫 Itamar Einhorn(以色列職業車隊)

🚴🏻‍♂️亞洲第一-藍衫 岡篤志(日本右京車隊)

📌台北市站路線

由臺北市政府出發直行，並繞行至景福門後折返，每圈約10.4公里，繞行8圈，共計83.2公里，各國衝刺好手在臺北市站大身拳腳。


▲環台賽。(圖/資料照，自由車協會提供)
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