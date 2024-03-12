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RIIZE成員Anton緋聞女友「PO多張正臉合照」開嗆：我們只是好朋友

▲RIIZE成員Anton（中）鬧緋聞惹怒粉絲，要求「SM娛樂」出面說明白，好在女方親自證實彼此不是男女朋友，瘋狂歌迷才消氣。（圖／theqoo、RIIZE IG）
▲RIIZE成員Anton（中）鬧緋聞惹怒粉絲，要求「SM娛樂」出面說明白，好在女方親自證實彼此不是男女朋友，瘋狂歌迷才消氣。（圖／theqoo、RIIZE IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓團RIIZE成員Anton（李燦榮）11日鬧出緋聞，還等不到「SM娛樂」出面否認，緋聞女友立即出面幫澄清，她表示跟Anton是從小玩到大的朋友，因為Anton久久回家一趟，大家只是把握相處機會拍照留念，希望外界不要單憑一張照片就亂說話。

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▲▼RIIZE成員Anton與女生的牽手照瘋傳，戀愛謠言滿天飛。（圖／zpqkfkekfnk X、小紅書）
▲RIIZE成員Anton與女生的牽手照瘋傳，戀愛謠言滿天飛。（圖／zpqkfkekfnk X）
▲Anton的LV包包意外成了緋聞鐵證，但目前「SM娛樂」尚未證實此消息。（圖／RIIZE IG）
▲Anton的LV包包意外成了緋聞鐵證，但一切都只是誤會。（圖／RIIZE IG）
Anton跟一名女子的牽手照10日在X、微博瘋傳，雖然男生的臉被卡掉一半，但有網友表示打耳洞時巧遇Anton，他身上背的LV包包跟照片中同款，網友再比對官方公開的照片，猜測緋聞照裡的男主角就是Anton，導致「Anton戀愛」迅速成為關鍵字。

目前「SM娛樂」尚未對此事做出回應，但是照片中的女性則發文澄清跟Anton非男女朋友，她公布多張合照寫下：「我寫這篇文章，是為了回應最近在社交媒體上流傳的一張照片，照片上是我和Anton手牽手，這是在他上個月的休息時間來紐澤西州找我時拍的。我希望釐清這件事情，因為那張照片，很多人聲稱我和Anton在交往，但事實上我並沒有和他約會過，也從未有這樣的關係，我否認這種說法。Anton和我從小就是朋友，正如在其他照片所見，我們是和其他朋友一起，整天都在人群中度過。因為見到Anton並不像以前那麼容易，他這麼多年來第一次回家，為了紀念那一天，我在私人Instagram上發了那張照片，我常常發布很多我和朋友的照片，但我沒想到會引起這麼大的話題，請（大家）不要憑一張照片就做出結論！」

該女性否認跟和Anton交往，也讓許多誤會的網友道歉，紛紛表示：「人家都出來說了，放過人家吧！」、「請大家不要再騷擾圈外人了」、「Kpop的世界好可怕」。

RIIZE是「SM娛樂」於2023年9月推出的7人男團，出道初期負面新聞不斷，為了改善團體形象，公司宣布「中斷」成員承漢所有的演藝工作、讓他好好反省，RIIZE現為6人體制。他們在2024年1月發行第二張單曲《Love 119》，也憑藉此作拿下出道以來第一個音樂節目冠軍。目前出道僅5個月的RIIZE，也確定於6月15日來台，在新北市工商展覽中心舉辦見面會，詳情售票資訊待主辦公布。

▲Anton的女性朋友發文澄清，彼此是從小到大的好朋友。（圖／theqoo）
▲Anton的女性朋友發文澄清緋聞，稱彼此只是從小到大的好朋友。（圖／theqoo）
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