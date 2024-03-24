失眠超痛苦！中醫教好睡7招　北市聯醫調製「助好眠飲」神救援

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1. 入睡困難：一般人要用10~20分鐘入睡，若在床上30~45分鐘仍無睡意，即屬於入睡困難。
2. 眠淺易醒：多數時間都處於淺睡狀態，且容易醒來，若有攝護腺肥大問題，由於夜間頻尿，夜尿3~5次以上，更會影響睡眠。
3. 清晨早醒：比原定起床時間提早至少30分鐘醒來，且醒後難以再入睡，此以老人居多，或有其他精神狀況如焦慮、憂鬱等合併症。
4. 睡不飽：即使晚上睡眠時間充足，白天仍覺得疲倦，可能患有睡眠呼吸中止症、猝睡症、不寧腿症候群等，會使睡眠品質變差，睡再多也睡不飽，並要注意容易在開車時睡著。
蔡文興表示，失眠在中醫稱為不寐，多為情志所傷、久病體虛、胃不和臥不安、勞逸失度等引起陰陽失調、陽不入陰而發，臨床常用的方劑如加味逍遙散、甘麥大棗湯、天王補心丹、黃連湯、黃連阿膠湯、酸棗仁湯等多樣藥品，由中醫師依據四診加以辨證與審因論治、開立適合的藥物治療。
此外，蔡文興說，為協助民眾改善失眠，北市聯醫林森中醫昆明院區特選調製「助好眠飲」即飲包，以酸棗仁湯加上茯神、夜交藤，其中夜交藤相傳為一老翁「歸途偶得夜交藤，服後白髮變黑」，而後此藤本植物的塊根取名為何首烏，其蔓莖取名為夜交藤。
蔡文興指出，根據《開寶本草》，何首烏「黑鬚髮，悅顏色，久服長筋骨，益精髓，延年不老」，是治療血虛萎黃、鬚髮早白、失眠多夢、腰膝酸軟的常用藥物，其含有「何首烏苷」，真正的營養源是首烏飢素(emoghrelin)，能藉由活化飢餓素接受器、刺激腦下垂體分泌生長激素，進而調控生理功能，而夜交藤則可安神養心助眠、祛風活絡。
中醫睡眠養生建議：
◾遵循固定的睡眠時間：應按時就寢和起床。
◾睡前忌憂思惱怒：中醫認為「先睡心，後睡眠」睡前保持心情平靜，避免煩心事干擾，可洗個熱水澡有助於睡眠。
◾睡前不宜饑飽失常：睡前禁止吃消夜以免夜間多夢而醒來頭腦昏沉，不喝濃茶與咖啡以免興奮難入睡。
◾午睡有益健康，建議15分鐘到1小時為宜。
◾避免在睡前使用電子產品，也不要放在床邊。
◾創造適當的睡眠環境，包括適當的溫度、濕度和光線等。
◾可搭配耳穴貼針如耳神門穴，或穴位按摩百會、神門、三陰交、太衝。