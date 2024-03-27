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寶林茶室恐因「米飯保存不當」奪命！譚敦慈教「剩飯」正確保存法

▲知名速食餐廳「寶林茶室」爆發食安危機，多人食用炒粿條、河粉造成身體不適。（圖／記者張勵德攝）
▲知名速食餐廳「寶林茶室」爆發食安危機，多人食用炒粿條、河粉造成身體不適。（圖／記者張勵德攝）

記者周淑萍/綜合報導

知名素食餐廳「寶林茶室」爆食物中毒，具體的原因還在調查當中，但目前已經造成2死。哈佛流行病學博士、衛福部資訊處長李建璋指出，病患都提到「炒裸仔條」，讓他猜測恐怕是「炒飯症候群」引發的食安危機，因煮熟米飯放在室溫超過2小時以上容易導致「仙人掌桿菌」滋生。關於沒吃完的飯該如何妥善保存？無毒教母譚敦慈表示，細菌孳生的環境為7~60度，現在冰箱功能都很完善，煮熟的白飯不用等冷卻，只要摸起來不燙手，就可以立即放入冰箱保存，避免長細菌。

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長期專注食安問題的譚敦慈提到「吃炒飯真的有可能會致死」，因煮熟的米飯保存不當容易長出「仙人掌桿菌」。而仙人掌桿菌在環境中分布廣泛，可由細菌本身或細菌產生之毒素而導致食品中毒，所引起的中毒症狀可分為嘔吐型及腹瀉型兩類：

📍嘔吐型：潛伏期短(約0.5~6小時)，原因食品大都和米飯類和澱粉類製品相關，蒸煮或炒過的米飯放置室溫，貯放時間過長為常見污染途徑，症狀有噁心及嘔吐等。

📍腹瀉型：潛伏期較長(約6~15小時)，原因食品主要是香腸、肉汁等肉類產品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品亦常被污染，症狀有水漾腹瀉及腹痛，以腸炎表現為主。

▲便秘問題困擾著許多人，醫師強調，無論大人小孩，只要「腸黏膜」沒有確實修復，便秘、腹部不適的情況就難以緩解。（圖／記者陳明中攝）
▲仙人掌桿菌在環境中分布廣泛，可由細菌本身或細菌產生之毒素而導致食品中毒，所引起的中毒症狀可分為嘔吐型及腹瀉型兩類。（示意圖，圖／記者陳明中攝）
譚敦慈再三提醒「食物會長菌的溫度是7~60度」，為了避免把細菌吃進肚，建議購買真空包裝的白米，且開封後放進冰箱保存為佳，放在室外，容易因為濕度高讓黴菌增長。

🟡煮熟白飯如何保存

📍1 不要放在飯鍋或是電子鍋內，因開開關關之下，溫度很難維持在60度以上

📍2 吃不完的白飯不用等冷卻，只要摸起來不會燙手大約就是65度可以直接放進冰箱冷藏或是冷凍。

📍3 使用保鮮盒存放，可以保留一點水分。

▲熱炒店白飯之亂持續延燒！昨（10）日晚間北科大學生曾在師長的帶領之下到熱炒店與老闆拍照當面和解，但事後學生仍飽受相關言論抨擊。（圖／PhotoAC）
▲譚敦慈表示，煮熟的食物不需要等冷卻，只要不燙手就可以放進冰箱冷藏，避免滋生細菌。（圖／PhotoAC）
🟡冷飯先蒸20分鐘殺菌後再炒

而很多人喜歡用冷飯來炒飯，讓口感更加粒粒分明，但炒飯通常就是加熱，未必會完全加熱。譚敦慈提到想要降低食安上的疑慮，還是會建議飯要在細菌還沒有長出來之前就放進去冷凍。「仙人掌桿菌」會在10～50度中繁殖，最喜歡的生長溫度為30度，也就是夏天經常會出現的溫度，但菌體不耐熱，加熱到80度20分鐘即會死亡。譚敦慈建議如果保存的環境不佳，可以先用電子鍋確實蒸熟米飯，透過此一動作來殺菌，之後再拿來炒飯，應該會比較安全。

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