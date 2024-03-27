寶林茶室恐因「米飯保存不當」奪命！譚敦慈教「剩飯」正確保存法

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📍嘔吐型：潛伏期短(約0.5~6小時)，原因食品大都和米飯類和澱粉類製品相關，蒸煮或炒過的米飯放置室溫，貯放時間過長為常見污染途徑，症狀有噁心及嘔吐等。
📍腹瀉型：潛伏期較長(約6~15小時)，原因食品主要是香腸、肉汁等肉類產品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品亦常被污染，症狀有水漾腹瀉及腹痛，以腸炎表現為主。
譚敦慈再三提醒「食物會長菌的溫度是7~60度」，為了避免把細菌吃進肚，建議購買真空包裝的白米，且開封後放進冰箱保存為佳，放在室外，容易因為濕度高讓黴菌增長。
🟡煮熟白飯如何保存
📍1 不要放在飯鍋或是電子鍋內，因開開關關之下，溫度很難維持在60度以上
📍2 吃不完的白飯不用等冷卻，只要摸起來不會燙手大約就是65度可以直接放進冰箱冷藏或是冷凍。
📍3 使用保鮮盒存放，可以保留一點水分。
🟡冷飯先蒸20分鐘殺菌後再炒
而很多人喜歡用冷飯來炒飯，讓口感更加粒粒分明，但炒飯通常就是加熱，未必會完全加熱。譚敦慈提到想要降低食安上的疑慮，還是會建議飯要在細菌還沒有長出來之前就放進去冷凍。「仙人掌桿菌」會在10～50度中繁殖，最喜歡的生長溫度為30度，也就是夏天經常會出現的溫度，但菌體不耐熱，加熱到80度20分鐘即會死亡。譚敦慈建議如果保存的環境不佳，可以先用電子鍋確實蒸熟米飯，透過此一動作來殺菌，之後再拿來炒飯，應該會比較安全。