更新／寶林茶室中毒案延燒！正班廚師列為被告　複訊後無保請回

超強毒素「米酵菌酸」生成需4條件　學者覺得不尋常：怎麼會出現

▲「寶林茶室」中毒案，衛福部次長王必勝表示，從重症個案加上死者全數驗出「米酵菌酸」，因此定調這次食物中毒案是由「米酵菌酸」的毒素所引起。（圖／記者嚴俊強攝）
▲「寶林茶室」中毒案，衛福部次長王必勝表示，從重症個案加上死者全數驗出「米酵菌酸」，因此定調這次食物中毒案是由「米酵菌酸」的毒素所引起。（圖／記者嚴俊強攝）

記者周淑萍/綜合報導

素食餐廳「寶林茶室」中毒案，目前累積的通報數已經達到21例，29日衛福部次長王必勝表示，從重症個案加上死者全數驗出「米酵菌酸」，因此定調這次食物中毒案是由「米酵菌酸」的毒素所引起。林口長庚醫院毒物科研究員林中英博士接受《NOWnews》採訪時表示，這次的事件微生物界和醫界都覺得「不尋常」，因該毒素還需要有4種條件同時有才會出現。

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林中英博士解釋，「米酵菌酸」是來自於「唐菖蒲伯克氏菌」所產生的代謝物，但唐菖蒲伯克氏菌並非是罕見的菌株，經常出現在植物、土壤、水中，但要製造出最強的毒素「米酵菌酸」則還需要以下條件：
📍溫度為攝氏22～33度之間

📍食物的酸鹼值為中性

📍含鹽量低於2%以下

📍需維持1至2天繁殖

▲ 新北市衛生局,緝粿條工廠,寶林茶室,食物中毒。（圖／翻攝畫面）
▲ 唐菖蒲伯克氏菌如果沾黏在富含脂肪酸，玉米、椰子等食物上，一但發酵不完全或者保存不當時，菌株就會出現防禦機制，於是就代謝了這次強毒性米酵菌酸。（圖／翻攝畫面）
唐菖蒲伯克氏菌如果沾黏在富含脂肪酸，例如像是米、麵、玉米、椰子等食物上，該菌株喜歡22~33度的環境，一但發酵不完全或者保存不當時，菌株就會出現防禦機制，於是就代謝了這次強毒性米酵菌酸。

林中英提到，台灣微生物界也很疑惑，台灣竟出現超強毒素，她說，因唐菖蒲伯克氏菌代謝的物質裡，最強的毒素就是米酵菌酸。要等檢調跟食藥署的檢驗報告才能推論原因。她猜測，也有可能最近天氣忽冷忽熱，提供了最好培養條件，再加上餐廳的食材管理不夠好的狀況下，環環相扣之下造成這起意外。

▲木耳是腸道清道夫，幫助排便代謝更順暢。(圖/資料照片)
▲林中英建議，木耳泡發的水不要超過4個小時，最好2~3個小時就換一次，或是放進冰箱泡發。(圖/資料照片)
最近不只粿條讓民眾怕怕，木耳相關的食品也讓吃得不安心，林中英建議，木耳泡發的水不要超過4個小時，建議2~3個小時就換一次，或放進冰箱泡發，因冰箱溫度在攝氏4度的環境之下，可以延緩細菌孳生的速度。

如果是真空包裝的木耳飲品，高溫殺菌之下應該是比較不需要擔心，但如果發現包裝已經膨起、有異常的狀態，不如以往清透，裡面有懸浮物等，其實就是保存不當的表現，就不應該繼續食用。現階段林中英再次提醒，要確實洗手，注意食材的保存，生食熟食要分開處理，桌面也要確實清潔等，才能降低食安風險。

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