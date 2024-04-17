NBA附加賽17日開打！季後賽完整名單出爐　對戰賽程、轉播懶人包

NBA附加賽完整賽程、戰況懶人包　勇士、國王殊死鬥！湖人拚老七

▲金州勇士今將在附加賽與國王決一死戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士今將在附加賽與國王決一死戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

NBA附加賽「生死鬥」今(17)日上演，西區戰役率先上演！由洛杉磯湖人對陣紐奧良鵜鶘打頭陣，此役早上7：30開打；金州勇士則要在早上10：00挑戰沙加緬度國王，而勇士、國王也將「一戰定生死」，敗者直接被淘汰。《NOWnews》也整理出附加賽最新賽程、戰果和分析。

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▲Stephen Curry本季場均26.4分5.1助攻4.5籃板，三分球命中率40.8%，他必須率領勇士連闖兩關，才能取得季後賽門票。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry本季場均26.4分5.1助攻4.5籃板，三分球命中率40.8%，他必須率領勇士連闖兩關，才能取得季後賽門票。（圖／美聯社／達志影像）
📌附加賽賽程整理：

🏀西區：4月17日（三）

早上7：30　紐奧良鵜鶘（西區第7種子）VS洛杉磯湖人（西區第8種子）

早上10：00　沙加緬度國王（西區第9種子）VS金州勇士（西區第10種子）

🏀東區：4月18日（四）

早上7：00　費城76人（東區第7種子）VS邁阿密熱火（東區第8種子）

早上9：30　芝加哥公牛（東區第9種子）VS亞特蘭大老鷹（東區第10種子）

▲費城76人當家中鋒Joel Embiid將領軍對決熱火。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城76人當家中鋒Joel Embiid將領軍對決熱火。（圖／美聯社／達志影像）
📌附加賽分析

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📌湖人 VS 鵜鶘  (西區第7種子決定戰)

這場比賽看點在於湖人隊是否可以在主力戰將Anthony Davis (安東尼·戴維斯)因為背傷等各種因素下，能否扛住球隊勝利，詹皇的發揮當然也是關鍵，但湖人隊只要獲勝，就可以確定以第七種子晉級季後賽，一定會全力以赴。

鵜鶘部分，Zion Willamson將首度在季後賽亮相，這位2019年的選秀狀元，被譽為「怪物」，要如何帶領鵜鶘小將拿下季後賽門票。

▲湖人大戰老對手鵜鶘，勇士尬國王輸就回家，圖為詹皇（LeBron James）。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人大戰老對手鵜鶘，勇士尬國王輸就回家，圖為詹皇（LeBron James）。（圖／美聯社／達志影像）
📌勇士 VS 國王  (西區9/10名淘汰賽)

金州勇士隊一整季幾乎都在傷痛、禁賽，以及是否要重建的聲浪中度過，主力戰將Stephen Curry跟「浪花兄弟」Klay Thompsons能否創造奇蹟，拿下附加賽2連勝，會是關鍵，勇士隊落敗，就宣告這一季是白費，儘管找來老將Chris Paul，還有跟原本的「嘴綠」Draymond Green持續磨合，還是沒能打出最佳組合，Draymond Green的情緒控管跟打人風波，也是勇士隊不安因素。 

國王隊就比較以逸待勞，但對戰勇士，卻沒有優勢，國王主將De'Aaron Fox表示，「我們已經做了很多準備，這是我們的主場，我們要拿下勝利，我們都知道彼此，就是看對方執行力跟如何在罰球線上、外線等比賽內容。」


📌西區季後賽對戰組合：


🏀奧克拉荷馬雷霆VS第8種子

🏀洛杉磯快艇VS達拉斯獨行俠

🏀明尼蘇達灰狼VS鳳凰城太陽

🏀丹佛金塊VS第7種子


📌東區季後賽對戰組合


🏀波士頓塞爾提克VS第8種子

🏀克里夫蘭騎士VS奧蘭多魔術

🏀密爾瓦基公鹿VS印第安納溜馬

🏀紐約尼克VS第7種子


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