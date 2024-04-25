失眠超困擾！網議4種「睡眠障礙類型」 這一項超危險：建議看診
睡眠障礙是現代人時常碰到困擾之一，當沒有足夠的睡眠，很容易產生精神耗弱、疲倦、焦慮等相關症狀，《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「睡眠障礙類型」話題的網路聲量表現，發現「失眠」最受到網友熱議，其中，有不少網友因為感情問題因此徹夜未眠。
記者林莞茜／綜合報導
Social Lab社群實驗室使用《OpView社群口碑資料庫》廣泛蒐集網友口碑，發現失眠的常見原因百百種，常見的原因有心理疾病、環境改變、身體不適等，其中，不少網友因為感情問題因此徹夜未眠，如「五年換來一句演戲，無法入睡感到頭痛」、「思緒亂到不行、沒安全感，根本睡不著」，引來不少網友暖心安慰「別在意，要為了更好的自己去生活」。
而對於失眠的改善方法，有網友詢問道「曬太陽跟運動真的能改善失眠嗎？」，此一問題獲得正反兩極的回答，有網友稱「高機率可以」，但也有網友認為「要看你是什麼原因睡不著，如果是心理因素，那建議尋求諮詢」。對此，許多醫生建議適當評估自我情形，若是長期有失眠困擾，正確且有效的服用安眠藥才能改善睡眠品質。
而「睡眠呼吸暫停」也受到不少網友熱議，睡眠呼吸暫停是指患者在睡眠時，由於不能呼吸所導致的睡眠呼吸中止，不少案例會發出鼾聲、窒息聲，嚴重者可能會導致頭痛、白天精神不濟等症狀，而這類症狀更會影響到枕邊人的睡眠，有網友建議去看專業門診，因為打鼾不僅影響到自己，更會影響到他人的睡眠品質。
另外，部分網友則提到了「異睡症」，異睡症往往表現為一種半夢半醒的狀態，涉及了睡眠中的異常動作，包含了尖叫、夢遊、磨牙等。有網友便分享自身經驗，提到「吃焦慮藥幫助睡眠，但不小心過量，在機場夢遊」經歷，嚇得網友回覆「好危險，你要小心欸」，但也有網友提醒道「醫生給的藥不能亂增減劑量」。