一粒分手4年男友！林襄公開大罵舊愛　盤點4位遭禁愛啦啦隊女神

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台鋼雄鷹Wing Stars一粒憑藉著「葉保弟應援曲」火遍全台，甚至連美國大聯盟都邀請她去開球，十分風光。一粒本月中受訪時，坦承自己目前單身，上一段感情是跟大學學長交往4年，因為一粒決定從台北返回高雄，參加台鋼雄鷹啦啦隊的徵選，並且全心投入培訓中，2人之間的感情因為遠距離戀愛，開始變得漸行漸遠，一粒只能無奈提出分手。一粒受訪時，自曝當初為了這段感情的結束，哭了一整個晚上，如今已經恢復心情，全身心專注在工作上。
味全龍林襄觸碰球團底線 轉戰新東家公開罵舊愛
林襄今年風光從樂天桃猿加盟味全龍，持續維持高人氣。然而，去年8月林襄被拍到與同隊樂天桃猿球員馬傑森手牽手約會，馬傑森還一起到林襄家過夜，讓不少粉絲十分震驚。此舉無疑觸碰球隊底線，林襄在事件爆發後在樂天桃猿的曝光率直線下降，甚至一度傳出要被「Thank You」的傳聞，不過林襄與馬傑森的戀情似乎也是見光死，近期林襄受訪時就表示2人已經沒什麼聯絡。
本周一（22）日樂天桃猿作客味全龍天母棒球場時，林襄受邀登上味全龍官方頻道節目《龍TV》，輪到前男友馬傑森上場守備時，作為球場上的對手，林襄不顧舊情地在直播中大喊：「不要接、不要接、不要接！」不過馬傑森還是接殺了龍隊打者劉基鴻的界外高飛球，讓林襄忍不住大罵：「可惡！臭馬傑森！」一時之間不論是一旁的球評、小編都忍不住大笑，就連聊天室的網友們也都笑到不行，笑點拉滿。
桃園永豐雲豹Wendy深夜開撕 分手網紅男友孫生
在YouTube坐擁165萬粉絲的頻道《WACKYBOYS 反骨男孩》的孫生曾與林襄交往過，分手後隨即與新女友Wendy林宛璇在一起，並將她帶進大眾視野中。2021年Wendy加盟桃園永豐雲豹啦啦隊電豹女，是少數公開男友身分的啦啦隊。Wendy也時常出現在《WACKYBOYS 反骨男孩》頻道中，身高175公分的姣好身材，加上在頻道中處處為孫生著想的性格，讓粉絲們一度認為孫生終於找到「真命天女」。
未料，Wendy與孫生的戀情僅維持2年，在2022年底在IG上隔空交火，互相指責對方偷吃、劈腿、愛玩、維持假人設，孫生更發限動撂下狠話，隔空抨擊Wendy：「不要再用妳的假人設騙人，我真的覺得很噁心！」 Wendy也發限動，澄清自己並非網友說的拜金女，甚至2人交往的生活費，都是由她出。Wendy與孫生分手後，孫生多次公開挽回，也在頻道與節目上頻頻喊話向Wendy道歉示好，不過2人至今仍沒有復合。
樂天桃猿巫苡萱低調愛 7年戀情無疾而終
樂天女孩巫苡萱作為隊內常青樹，2016年就加入LamiGirls（現Rakuten Girls），曾擔任過隊長與副隊長。作為隊內的幹部，巫苡萱多次被拍到與台灣嘻哈團體「BLACKMIGHT黑色勢力」的Rex約會，並且做出親密舉動，多次被球團告誡，要求她「面對媒體時，不要談及感情的事。」礙於球團禁愛令，巫苡萱不得不將戀情轉為低調。
2023年底，巫苡萱受訪時自曝與男友Rex已經分手，對此她也哭得十分傷心。據傳，巫苡萱與男友Rex曾討論到戀情應該進入下一個階段，但礙於禁愛令，2人遲遲無法更近一步，因此導致分手，讓她非常心碎。不過，巫苡萱與男友分手後沒多久，就被拍到小倆口疑似舊情復燃，2人還一同搭車返回女方家中，被不少人質疑是假分手。巫苡萱的經紀人也第一時間做出回應，表示2人雖然已經分手，但還是朋友，男方去巫苡萱家中也只是拿回過往屬於他的東西，極力撇清2人舊情復燃的消息。
事實上，禁愛令的設立，在亞洲地區娛樂圈行之有年，尤其K-POP文化崛起後，更廣為人所熟知。經紀公司為了維持IDOL的人氣，設立禁愛令也是為了要讓旗下藝人能夠專注於事業，不要因為戀情而耽誤到工作與形象。而球團本來就是要塑造啦啦隊女孩甜美清純的陽光形象，主力就是要吸引男性客群，因此為了避免女孩人氣下滑，設立禁愛令似乎也是無可避免的事。
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