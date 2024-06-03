不要只補蛋白質！正妹營養師呼籲：「這」營養素9成國人攝取不足
不少人為了想要肌肉生長、增強體力，除了運動、重訓外，也會配合飲食，注意蛋白質的攝取，但其實專家表示，肌肉跟骨骼是相輔相成的，平時也需要留意鈣質攝取來維持骨骼健康，而且根據106~109年衛福部調查，高達9成國民都有鈣攝取不足問題，補鈣是你我都不可忽視的議題。
生活中心/綜合報導
正妹營養師Feibi就在社群上分享，認為多數民眾對於攝取蛋白質的重要性，已經非常了解，了解蛋白質為肌肉合成的來源之一，但是肌肉跟骨骼是相輔相成的。營養師以房子來比喻，骨骼就像鋼筋，肌肉就像水泥，不管是想要支持日常行動力，或是維持健康，除了攝取蛋白質維持肌肉正常生理功能，也需要補鈣來維持骨骼的健康，蛋白質與鈣都攝取才能內外兼具！
營養師也列出常見鈣豐富的食物，以及常常被誤以為可以補鈣的NG食物，希望大家要吃對食物才能補充到鈣質，另外，營養師也分享，她最愛的補鈣方法，像是飲用統一營養強化高鈣牛乳，1瓶鈣含量880mg，為相同容量統一鮮乳的2倍鈣，還有維生素D3可增進鈣質吸收。外食族不用擔心沒時間自己備餐，轉角的7-11隨手購買一瓶營養強化高鈣牛乳，就能方便補鈣。
現在7-11超商也推出限時兩週的活動，從即日起~6/11，營養強化高鈣牛乳、博客蒜香黑胡椒雞胸肉，任選2入省10元，想補鐵的女生，還可以選擇高鐵牛乳，同樣任選2入省10元，只記得認真運動狂吃蛋白質的民眾，不要忘記營養師的提醒，千萬要補鈣！