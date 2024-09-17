中秋節純茶18元！8大「解膩手搖飲」買一送一　果茶、茶王都30元

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▲鶴茶樓中秋節純茶「任搭買一送一」，最便宜一杯下殺18元。​​​​​​​（圖／鶴茶樓提供）

▲五桐號外送3款清爽手搖「買一送一」！一把青23元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲中秋節萬波島嶼紅茶門市、外送都「買一送一」。（圖／翻攝自萬波FB）

中秋節烤肉吃月餅就要配清爽手搖飲料優惠！《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理8大「解膩手搖飲」買一送一，直接算好折扣排行榜爽喝鶴茶樓純茶18元、五桐號一把青23元、CoCo都可果茶30元、先喝道四季春茶王30元、大苑子埔里百香綠茶33元、春陽茶事柚香烏龍33元、萬波冬瓜檸檬35元、康青龍金桔檸檬35元。9月17日中秋節鶴茶樓超狂推出「純茶系列任搭買一送一」解膩優惠！烤肉吃月餅都能配划算清爽茶飲，鶴茶樓一舉端出8款「耐喝系」茶飲下折扣，自由任選「買一送一」；官方再推薦風味細膩的4款最佳選擇，熟果香「鶴頂紅茶」35元、淡雅水蜜糖果香「藝伎紅茶」40元、「桂香烏龍」40元、淡淡獨特奶香「金萱青茶」35元，最便宜一杯純茶下殺18元有夠划算。提醒大家，飲品容量皆大杯(L)供應；僅限到店購買；線上預訂、電話預訂、外送皆不適用。兩杯復刻奶茶皆須加料；價低者半價，結帳四捨五入計；每人皆限購3組。部分門市因應中秋假期調整營業時間，建議購買前可先致電詢問。五桐號即日起至9月24日，在Uber Eats外送平台上可享一把青、荔枝冰茶、粉粿青檸冬瓜，3款清爽系手搖飲料都「買一送一」，連咀嚼控也能滿足咬QQ粉粿，最划算一把青45元，相當於一杯23元就開喝；提醒大家，飲品加料不包含於買一送一優惠。CoCo都可9月17日中秋節「果茶單杯30元」優惠！無論臨櫃購買、或都可訂線上預訂，享「百香綠茶(大)、芒果綠茶(大)」特價30元，相當於每杯現省15元、直接下殺67折。提醒大家，外送平台/門市外送不參與；商場/部分門市不適用；各優惠不併用，活動數量有限售完為止。先喝道四季春茶王榮獲食品界米其林ITQI（International Taste & Quality Institute國際風味暨品質評鑑所）最高三星評鑑，選用採用台灣南投鹿谷及竹山茶園的四季春茶，喝得到淡雅清香，消暑解膩都是好適合。中秋節（恕不提供外送服務、不接受電話預訂、糖冰量需一致；每日每店限量100組）；大苑子APP註冊會員還有專屬「芭樂檸檬49元優惠券」可領取；每日限量1000張，每人限領1張）。中秋團聚開喝應景手搖買一送一，春陽茶事即日起至9月25日，於Foodpanda熊貓外送平台限定，開喝柚香烏龍、覆盆子紅茶都「買一送一」，換算下來柚香烏龍一杯33元就能解膩。中秋節萬波島嶼紅茶ｘfoodpanda買一送一！開喝手搖飲冬瓜檸檬、島嶼檸檬茶王都買一送一，折扣下來冬瓜檸檬一杯才35元酸甜解膩。提醒大家，不限活動杯數；糖冰需相同、不提供加料。而萬波島嶼紅茶全台門市也有「麥一送一」優惠，9月17日現場購買大麥系列任一大杯飲品，就送大杯紅茶或綠茶任選一杯。指定飲品包括纖麥茶、麥仔蜜檸檬、麥仔那堤、麥仔冬瓜露、麥仔奶茶。提醒大家，限到店購買，每日每間限量100杯送完為止；不包含台南三井百貨店及公休門市。中秋節康青龍雙重優惠，即日起至9月24日，Uber Eats外送全用戶開喝碧玉茉莉奶綠、春釀青梅綠茶、金桔檸檬都「買一送一」，換算金桔檸檬一杯35元微酸開胃；而且Uber One會員消費滿399元再享85折優惠。會員最新優惠也有「桂花茶王買一送一」！溫潤回甘的茶王配上微甜清香的桂花，香氣十足又順口。即日起至9月25日，使用康青龍的龍來訂線上點餐、會員領券爽喝桂花茶王「買一送一」。提醒大家，數量有限，領完為止。