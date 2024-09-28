曾莞婷本名太強勢！完全「諧音哏苦主」喊冤：常被說在跩什麼

本土劇女神曾莞婷外型亮眼、氣質出眾，因演出《世間情》惡女郭佳佳一角，讓人看得牙癢癢，精湛演技深植觀眾心目中。事實上，曾莞婷過去是以本名「曾佩（珮）」出道，她曾在節目中透露當時常因這個名字被拿來開「諧音哏」玩笑，也表示因本名聽起來比較強勢，讓大家的覺得她不好親近。
曾莞婷本名超強勢 時常被拿來開玩笑
《康熙來了》先前在「取名字真的相當重要」單元中，邀請了姓名學專家來講解姓名對於運勢的影響。曾莞婷在節目中透露自己剛出道時用的是本名「曾佩（珮）」，沒想到卻因單名「佩（珮）」字時常被大家拿來開玩笑，像是上綜藝節目時，主持人會開玩笑表示她與誰「真配（曾佩）」。
此外，曾莞婷也表示由於名字的最後1個字是四聲，「曾佩（珮）」這樣的組合會讓她聽起來比較強勢、難以親近，也因此導致剛入行時人緣不是很好。
藝人本名掀熱議 真實姓名更接地氣
而近期討論「明星本名」的話題正熱，許多人認為比起的藝名，本名更酷、更接地氣。像是資深男星王中平的本名其實是「韓志偉」，令許多粉絲驚呼聽起來好帥；歌手費玉清本名叫做「張彥亭」、搖滾天王伍佰的本名為「吳俊霖」等也意外掀起討論。
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