我是廣告 請繼續往下閱讀

▲成年人每日補鈣絕不可忽視。（圖／品牌提供）

▲瑞穗鮮乳每一杯營養、安全又美味，是生活健康的好選擇！(圖／品牌提供)

▲瑞穗鮮乳連續八年榮獲金獎，展現台灣鮮乳的卓越品質。(圖／品牌提供)

早上總是賴床，感覺沒力氣，像是沒睡飽。即使喝了咖啡，精神還是提不起來，勉強趕上公司打卡後，盯著電腦螢幕卻無法集中，連簡單回個信都吃力。午休打個盹也沒恢復，無法完全回復元氣，反而更睏。下班想放鬆一下，卻發現站一會兒腿就酸，出去玩也總在找座位，站不久、坐不穩，明顯感受到腿部的肌力不再。晚上好不容易躺上床，卻翻來覆去，難以入睡，結果整夜睡眠品質不佳，第二天還是疲倦不堪。無論年齡多大，我們都需要持續補充活力，而「鮮乳」正是最簡單又有效的選擇。很多人認為只有成長中的孩童才需要補充鈣質，認為骨頭已發育完成的成年人不必再擔心缺鈣。然而隨著年齡往上增加，身體對鈣質的需求不減反增，因此，養成穩定補充鈣質的習慣非常重要。根據國健署的調查指出，台灣人有9成以上鈣質攝取不足！除了成長期的孩童，對成年人來說，鮮乳中豐富的鈣質、蛋白質及多種營養元素，都對我們一天的活動和身體機能提供顯著的幫助。鮮乳裡的蛋白質提供營養、協助肌肉生長，完全蛋白質提供人體９種必須胺基酸；鮮乳中的鈣質是維持骨骼健康的關鍵，其鈣磷比例適合人體吸收，使鮮乳成為補鈣的最佳選擇。每天一杯鮮乳，讓你遠離身體的疲憊和不適，重拾活力，讓每一天都朝氣蓬勃，事半功倍。一杯好鮮乳，不僅要提供豐富的營養，還必須安全又美味。超商就能取得的「瑞穗鮮乳」就是你最容易取得的健康夥伴。其實鮮乳的品質和口感取決於每一個環節的把關。從牛隻的健康狀況，到生乳的檢測、保存、製程，甚至是封裝和運送，每一步都需要嚴格的檢驗與控管。瑞穗鮮乳十年來不斷優化生乳品質，達到優質A級乳標準，讓每一滴瑞穗鮮乳都保持最高標準的營養與風味。備註：鮮乳的好壞關鍵在於「生乳」的品質。生乳會根據「體細胞數」來分級，數字越低代表牛更健康、環境更乾淨，生乳的品質就更優！根據生乳評級標準只有體細胞數低於30萬/ml的生乳才能被稱為A級乳。瑞穗鮮乳365天全年無休的低溫直送，從牧場源頭到手中每一杯鮮乳，全程冷鏈配送確保新鮮與安全。瑞穗鮮乳更設立了嚴謹的評鑑機制，專人實地訪查牧場，多達1039種以上的食安檢驗，確保產品的安全性。不僅保留了鮮乳的天然美味，也為每一位消費者帶來健康保障。瑞穗鮮乳為台灣第一瓶連續八年榮獲世界品質評鑑Monde Selection金賞與比利時風味絕佳獎章的鮮乳，從上百個國家中脫穎而出，讓全世界看見台灣鮮乳的美味與優質。「瑞」代表豐盛，也象徵我們用心灌溉營養；「穗」意指孕育飽滿果實，傳承台灣土地的豐收精神，連年提供新鮮、營養、豐盛的鮮乳。瑞穗鮮乳期盼以在地鮮乳，支持每一個台灣人的成長。每天一瓶瑞穗鮮乳，為自己與家人選擇健康與安心。無論是保持活力、增強體力，還是幫助骨骼正常發育，瑞穗鮮乳都是最佳選擇，持續為你補充所需營養。