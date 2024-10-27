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▲爭鮮gogo外帶「香蒜鮭魚軍艦雙享買一送一」！鮭魚壽司一貫10元；指定餐盒2盒200元。（圖／翻攝自爭鮮官網）

▲萬聖節拿坡里炸雞專賣店6塊炸雞199元！脆皮戰斧桶「買一送一」。（圖／三商餐飲提供）

▲必勝客「尖叫自由點」優惠開吃「點心超值組」69元、「起司咔滋餅嚐鮮組」79元、「個人比薩豪爽餐」179元。（圖／必勝客提供）

▲玉米濃湯買一送一！21香草烤雞萬聖節69折。（圖／21Plus提供）

▲萬聖節到壽司郎喊通關密語「我愛壽司郎」送「萌抱煎餅」！抽獎500元優惠券。（圖／翻攝自壽司郎FB）

▲萬聖節變裝吃丸亀製麵「烏龍麵買一送一」！抽獎1000元現金抵用券。（圖／翻攝自丸亀製麵FB）

慶祝10月31日萬聖節快樂！一次整理9大速食優惠買一送一，麥當勞、爭鮮、拿坡里、21Plus、丸亀製麵都有「買一送一」；比買一送一便宜的還有必勝客「起司咔滋餅餐」下殺79元、達美樂「買1送2」；漢堡王則是「加1元多一件」、萬聖節裝扮吃壽司郎喊「通關密語」送「萌抱煎餅」再抽500元優惠券。2024麥當勞10月最新「買一送一」歡樂送優惠，大推大薯、勁辣香雞翅、薯餅等5款「買一送一」！即日起至11月19日，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入，最高直接現省69元。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。即日起至10月31日，爭鮮gogo外帶「買一送一」！整盒6貫「香蒜鮭魚軍艦雙享」買一送一，相當於鮭魚壽司「買6送6」，一盒原價120元相當於鮭魚壽司一貫只要10元。還有「指定餐盒2盒200元」、3盒300元以此類推，爽吃一整盒指定商品有6貫鮭魚壽司、或鮭魚鮪魚雙享、鮭魚鮮蝦，換算下來一貫才16.6元好划算。提醒大家，限爭鮮gogo門市販售（無迴台座位）；不適用外送平台；以門市販售商品為準；附近找不到可以上官網查詢門市位置再出發。拿坡里萬聖節殺紅眼！即日起至10月29日，拿坡里炸雞專賣店「脆皮戰斧桶買一送一」優惠，買一桶「脆皮戰斧桶」微辣4支超大雞腿，就免費送出「咔拉腿排桶」5塊帶骨雞腿排，相當於「炸雞腿買4送5」下殺53折，只要特價399元（原價750元）。即日起至10月31日萬聖節「不給炸雞就搗蛋」應景派對優惠，「6塊咔啦腿排桶」下殺199元（原價348元），幫大家試算，平均一塊只要33元爽吃帶骨雞腿排，現點現炸價格好划算。必勝客週末假日開吃獨饗超級省優惠代碼「91005」，79元可享「起司咔滋餅＋飲料」，口味包括超級總匯、明太子四重起司、爆濃巧克力香蕉單片任選1，搭配固定飛想檸檬紅茶1罐。即日起至11月1日，超值必勝嗑口味包括夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮任選，也可升級239元開吃海陸總動員、熱帶鳳梨海鮮總匯、雙拼披薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福；不限時段萬聖節達美樂外帶大披薩「買一送一」加碼再免費送可樂！最夯的金鑽夏威夷、龍蝦舞沙拉、海鮮四喜和BBQ雞肉口味任選，買「大披薩」送「大披薩」再送「大可樂」只要550元起限定優惠。21Plus推出週年慶適逢萬聖節，即日起至10月31日，21招牌香草烤雞分享餐直接69折優惠回饋，「招牌21香草烤雞2包專屬烤雞沾醬＋2杯蜂蜜綠茶」優惠價429元（原價620元），現省191元；萬聖節開吃「奶油酥塔殼＋香草烤雞蓉玉米濃湯」優惠價50元（原價85元），21Plus線上預訂平台限時開搶「買一送一」85元優惠。漢堡王即日起至2024年12月31日「歲末犒賞優惠券」，開吃薯條、雞塊、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯及中杯飲料都「加1元多一件」；「1+1自由配」爽吃牛肉堡、脆雞堡等多款漢堡搭配點心或飲料，共28款餐點組合「只要69元」起；銅板點心組也是69元起，整張吃完豪邁現省1864元。犒賞學生族群，同樣即日起至今年底，學生本人持其有效學生證，到門市臨櫃購買指定「花生培根脆雞堡＋小薯＋中可」套餐99元、或「雙起士培根牛肉堡＋小薯、中可」套餐119元，加碼「免費送吃4塊雞塊」。即日起至10月31日，壽司郎推出萬聖節特別活動，開賣期間限定「萬聖節南瓜布丁蛋糕」；10月31日當天於全台壽司桌席用餐，說出通關密語「我愛壽司郎」，免費送「壽司郎萌抱煎餅」！每店限量500個，贈完為止。即日起至10月31日23:59止，穿著萬聖節裝扮至全台壽司郎店內用餐並拍照，追蹤按讚「台湾スシロー 台灣壽司郎 」官方FB、並於活動貼文留言處上傳在壽司郎店內用餐照，即可參與抽獎「壽司郎500元」折價券（共100名）。11月6日進行抽獎並將得獎名單連結公告在FB限時動態及留言區；每人每地址限得獎一次，不得重複中獎。萬聖節丸亀製麵「丸樂烏龍趴」優惠活動，提醒大家，穿著成套萬聖服裝，由門市夥伴認定符合資格為主；限單點菜單上1號-11號中碗烏龍麵（口味一致，僅可外帶或內用，外送不適用），不包含12號限定口味、炸物、飲料、單點等；優惠不併用。活動期間於丸亀製麵FB官方粉絲團留言上傳「變裝到門市用餐的照片」，tag2位好友並留言「#萬聖節變裝吃烏龍麵買一送一」，還可抽獎「1000元」現金抵用券（共6名）；11月8日於留言區公佈得獎者。