昨（29）日MLB美國職棒世界大賽G3，紐約洋基回到主場迎戰洛杉磯道奇，卻遭到昔日「少主」Walker Buehler封鎖，雖然Alex Verdugo在9局下轟出兩分砲，可惜為時已晚，最終以2：4輸球，目前系列賽陷入0：3的聽牌劣勢。另一方面，首年加盟道奇的日籍球星大谷翔平、山本由伸，距離奪下世界大賽冠軍僅剩下1勝之遙。《NOWnews今日新聞》統整大聯盟季後賽賽事預告和轉播資訊等資訊讓讀者參考。
洋基推出火球男搶救 力戰道奇牛棚投手群
洋基總教練Aaron Boone日前宣布，G4會由新秀「火球男」Luis Gil先發，力求在背水一戰中幫助球隊續命。Luis Gil本季在例行賽的表現優異，出戰29場比賽，拿下15勝7敗，主投151.2局內飆出171次三振，防禦率3.50。
而在道奇方面，則將由牛棚投手群車輪戰，實力同樣不容小覷。其中，包含日前傷癒回歸的左投Alex Vesia以及右投Brusdar Graterol，兩人都各自在世界大賽登板1.2局，沒有失分。此外，還有Anthony Banda、Blake Treinen、Michael Kopech等人，洋基打線勢必需要做出調整，才能在背水一戰中勝出。
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⚾️MLB季後賽賽程：
10／30
洛杉磯道奇 VS 紐約洋基（8：08）
⚾️MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
⚾️MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV、DAZN。
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洋基總教練Aaron Boone日前宣布，G4會由新秀「火球男」Luis Gil先發，力求在背水一戰中幫助球隊續命。Luis Gil本季在例行賽的表現優異，出戰29場比賽，拿下15勝7敗，主投151.2局內飆出171次三振，防禦率3.50。
而在道奇方面，則將由牛棚投手群車輪戰，實力同樣不容小覷。其中，包含日前傷癒回歸的左投Alex Vesia以及右投Brusdar Graterol，兩人都各自在世界大賽登板1.2局，沒有失分。此外，還有Anthony Banda、Blake Treinen、Michael Kopech等人，洋基打線勢必需要做出調整，才能在背水一戰中勝出。
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洛杉磯道奇 VS 紐約洋基（8：08）
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外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
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