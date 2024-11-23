2024年第61屆金馬獎頒獎典禮將在今（23）日晚間登場，星光大道於下午5點30分正式展開，此次金馬於台北流行音樂中心舉行，表演來賓包含魏如萱、9m88等人，海外來賓陣容則有日本男星阿部寬、奧斯卡演員關繼威等，眾多看點影迷絕對不要錯過！《NOWnews今日新聞》也為您整理相關資訊，包含直播平台、表演陣容懶人包，帶大家一次看。
800位電影人齊聚！金馬直播平台一次看
這屆金馬獎不僅創下史上最高報名數量，也有將近800位入圍影片影人將出席今年盛會。星光大道於5點30分開始，頒獎典禮準時於晚間7點舉行。台灣觀眾今晚可鎖定台視頻道，同步收看第61屆金馬獎頒獎典禮直播，網路直播由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。
海外來賓超大咖！阿部寬、關繼威擔任頒獎人
本屆金馬獎邀請了重量級海外巨星，包含日本金像獎影帝阿部寬，首度以頒獎人身分來台參加金馬獎，同樣來頭不小的來賓還有奧斯卡最佳男演員關繼威、最佳導演關家永及製片人王慶。關繼威憑藉好萊塢巨作《媽的多重宇宙》拿下此獎，美國越南華裔的他從此聲名大噪，而關繼威和台灣的緣分還不小，他曾在1993年以童星身分演出台灣8點檔《大太監與小木匠》，這次來台應該也會藉機回味小吃，希望台灣能讓外賓留下珍貴回憶。
2024金馬完整頒獎嘉賓名單：阿部寬、張震、關繼威、關家永、王慶、蔡振南、太保、高捷、龍天翔、許光漢、陳柏霖、王淨、曾敬驊、袁澧林、張艾嘉、吳君如、楊貴媚、林嘉欣、謝盈萱、楊雁雁、林品彤、李安、王童、朱延平、許芳宜、黃韻玲、譚家明、李屏賓。
表演陣容超豪華！金曲歌后魏如萱搭檔YELLOW黃宣
曾在金馬舞台展現精湛歌藝的魏如萱，此次攜手創作歌手YELLOW黃宣組隊演出，以「造夢的人」為主題，帶來一場別於過往、耳目一新的活潑表演，獻給所有造夢的電影人。這對跨界合作組合，不僅延續了魏如萱過往在金馬舞台上的經典魅力，更注入了黃宣的創新風格，讓觀眾對即將爆發的音樂火花充滿期待。
另一組表演嘉賓是以《我沒有談的那場戀愛》跨界影壇的女歌手9m88，她如今戲約不斷，將出演金馬名導陳玉勳的新作《大濛》與金馬影后舒淇首執導筒的《女孩》。這次也是9m88首度站上金馬頒獎典禮舞台，她將重新演繹1937年經典歌舞片《隨我婆娑》的名曲〈They Can't Take That Away From Me〉，以溫暖的爵士曲調，向逝世影人致上最深的追思之情。
曾3度獲金曲獎肯定的歌手王若琳，首次為電影打造主題曲便以《鬼才之道》入圍金馬，將現場演唱充滿黑色幽默的〈鬼才出道〉。同樣首度入圍金馬獎的安溥，則將獻唱《女兒的女兒》主題曲〈妳怎麼想〉， 傾吐母女至深的羈絆。曾巡演國際、屢次登上國家音樂廳的「拉縴人少年兒童合唱團」，亦將以純淨嗓音重現《餘燼》主題曲〈北方來的人〉，精彩表現讓人期待。
才剛升級當奶爸！劉冠廷扛金馬主持重任
本屆金馬獎主持人由36歲的劉冠廷擔任，今年他的太太孫可芳才剛生下寶貝兒子「小太陽」，劉冠廷晉升新手奶爸後又迎來金馬主持重任，不免有些緊張，也讓他直呼自己作夢都想不到：「金馬居然還能夠更勇敢，找我當典禮主持人！」儘管如此愛開玩笑，但劉冠廷也強調主持金馬一定會全力以赴，作風一樣幽默有趣的他，會帶來什麼精彩串場主持，讓粉絲相當期待。
楊千霈二搭徐鈞浩領軍王渝萱！紅毯主持不冷場
楊千霈算是主持金馬獎的「老前輩」今年一度被傳婚變疑雲的她，這次還是開心接下紅毯主持棒，搭檔電視劇《商魂》中飾演三郎的徐鈞浩，兩人二度合作，楊千霈表示自己有「回歸初心」的感覺，希望能重新出發讓觀眾耳目一新；楊千霈也表示自己非常期待能與金馬影后吳君如見面，已經迫不及待想訪問對方了。
而徐鈞浩二度擔任紅毯主持，他說自己能再收到金馬邀請是莫大的榮幸，回憶起上次站在紅毯上的緊張心情，徐鈞浩笑說希望自己這次能夠更加放鬆，與更多影人一起交流；作為影迷的他，已經花時間欣賞了不少入圍作品。而首次擔任主持的王渝萱，是58屆金馬獎最佳女配角得獎人，她說謝謝金馬的邀請和肯定，自己絕對會抱著武士般的決心，好好完成紅毯主持任務。
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這屆金馬獎不僅創下史上最高報名數量，也有將近800位入圍影片影人將出席今年盛會。星光大道於5點30分開始，頒獎典禮準時於晚間7點舉行。台灣觀眾今晚可鎖定台視頻道，同步收看第61屆金馬獎頒獎典禮直播，網路直播由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。
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本屆金馬獎邀請了重量級海外巨星，包含日本金像獎影帝阿部寬，首度以頒獎人身分來台參加金馬獎，同樣來頭不小的來賓還有奧斯卡最佳男演員關繼威、最佳導演關家永及製片人王慶。關繼威憑藉好萊塢巨作《媽的多重宇宙》拿下此獎，美國越南華裔的他從此聲名大噪，而關繼威和台灣的緣分還不小，他曾在1993年以童星身分演出台灣8點檔《大太監與小木匠》，這次來台應該也會藉機回味小吃，希望台灣能讓外賓留下珍貴回憶。
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曾在金馬舞台展現精湛歌藝的魏如萱，此次攜手創作歌手YELLOW黃宣組隊演出，以「造夢的人」為主題，帶來一場別於過往、耳目一新的活潑表演，獻給所有造夢的電影人。這對跨界合作組合，不僅延續了魏如萱過往在金馬舞台上的經典魅力，更注入了黃宣的創新風格，讓觀眾對即將爆發的音樂火花充滿期待。
另一組表演嘉賓是以《我沒有談的那場戀愛》跨界影壇的女歌手9m88，她如今戲約不斷，將出演金馬名導陳玉勳的新作《大濛》與金馬影后舒淇首執導筒的《女孩》。這次也是9m88首度站上金馬頒獎典禮舞台，她將重新演繹1937年經典歌舞片《隨我婆娑》的名曲〈They Can't Take That Away From Me〉，以溫暖的爵士曲調，向逝世影人致上最深的追思之情。
曾3度獲金曲獎肯定的歌手王若琳，首次為電影打造主題曲便以《鬼才之道》入圍金馬，將現場演唱充滿黑色幽默的〈鬼才出道〉。同樣首度入圍金馬獎的安溥，則將獻唱《女兒的女兒》主題曲〈妳怎麼想〉， 傾吐母女至深的羈絆。曾巡演國際、屢次登上國家音樂廳的「拉縴人少年兒童合唱團」，亦將以純淨嗓音重現《餘燼》主題曲〈北方來的人〉，精彩表現讓人期待。
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