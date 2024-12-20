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▲米其林星廚林明健全新輕奢「Golden」餐廳，開吃「海鮮脆片丼」等當代亞洲料理。（圖／記者蕭涵云攝）

▲林明健一次開幕兩間新餐廳進駐麗晶精品B2，為台北中山商圈增添品嚐摩登料理新去處。（圖／記者蕭涵云攝）

▲新鮮「澎湖現流土魠魚」搭配異國風味讓人驚艷。（圖／記者蕭涵云攝）

▲甜點「烤棉花糖巧克力」與「Golden蜂蜜奶油吐司」都好吃到停不了口。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「Golden」打造金燦歡愉的美味空間。（圖／Golden提供）

▲罪惡美食「紅玉炸雞組合」580元起，顛覆炸雞印象，值得一嚐。（圖／記者蕭涵云攝）

▲林明健玩耍蘿蔔糕、蝦多士、香辣蔥油撈麵等港味，創意開吃療癒夜食。（圖／Afterglo提供）

▲象徵夕陽西沉、夜幕升起的「Afterglo」餐酒館，營造私密聚會空間。（圖／Afterglo提供）

▲主廚黎俞君改良傳統的「皇家鹽焗烤麵包雞」是今年聖誕套餐亮點。（圖／記者蕭涵云攝）

▲主廚黎俞君（圖左）帶領「鹽之華Fleur de Sel」連續五年榮獲米其林一星；2022年余佩凌（圖右）還榮獲「服務大獎」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「鹽之華」2024聖誕甜點推車端出「糖果屋」主題，美到讓人捨不得吃。（圖／鹽之華提供）

▲「鹽之華」2024聖誕節套餐僅四天供應，不容錯過。（圖／鹽之華提供）

▲「緩緩 FABULA」冬季菜單主打「進補」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲金曲歌后孫盛希主理「緩緩 FABULA」餐酒館，把「歌單」拿來喝。（圖／記者蕭涵云攝）

▲以台南牛肉湯概念打造「澄清熟成牛肉湯細麵」。（圖／FABULA提供）

▲汲取孫盛希專輯創作為靈感的音樂調酒。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「le beaujour 芃卓」吃得到優雅法式料理搭配寶元紀藏茶。（圖／記者蕭涵云攝）

▲炭烤台灣季節海魚料理，優雅展現海洋獨有的鹹味。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「le beaujour 芃卓」聖誕夜套餐超限定；另有冬季菜單可供選擇。（圖／le beaujour提供）

▲主廚江丕禮把秋冬意象幻變成法式餐點。（圖／記者蕭涵云攝）

▲TWG Tea2024聖誕茗茶套餐「嫩煎美國菲力牛排佐鵝肝醬」。（圖／TWG Tea提供）

▲今年聖誕甜點「香草巴斯克起士蛋糕佐新鮮綜合莓果」繽紛上桌。（圖／TWG Tea提供）

聖誕節快到了，還沒搞定聖誕大餐的民眾別擔心，《NOWnews今日新聞》幫推薦6家「必吃約會餐廳」都還可以訂位，米其林星廚林明健（Chef Kin）全新輕奢餐廳「Golden」及餐酒館「Afterglo」開吃當代亞洲料理，米其林一星主廚黎俞君「鹽之華」創意開吃皇家鹽焗烤麵包雞及糖果屋甜點推車，孫盛希「緩緩FABULA」餐酒館幫進補，「le beaujour芃卓」以煙燻及炭烤手法帶來暖意，「TWG Tea」期間限定2024聖誕茗茶套餐一次整理。米其林星廚林明健（Chef Kin）新餐廳必朝聖！與拾楀餐飲股份有限公司創辦人曾柏憲共同打造的全新輕奢餐廳「Golden」，以輕鬆的單點式菜單讓大家無負擔品嚐新潮有趣、重點是每道都好吃的當代亞洲料理。炭烤酸裸麥麵包抹滿自製瑞可塔乳酪與薑味葡萄醬的「巨峰葡萄吐司」，焦香酥脆的麵包口感搭配奶香濃郁起司、果醬與綠紫雙色葡萄的酸甜，幸福到嘴巴停不下來；「海鮮脆片丼」層疊日本黑鮪魚中腹、Ossetra魚子醬等新鮮海味，推薦加點「日本馬糞海膽」增添濃郁鮮甜；主廚特製印尼香料醬醃製後香烤的「澎湖現流土魠魚」是都市難得吃到的新鮮漁獲，搭配特殊風味一吃驚艷；甜點「烤棉花糖巧克力」與「Golden蜂蜜奶油吐司」也不容錯過。喜歡小酌的朋友，別錯過「Golden」擁有專業侍酒師每日開瓶10款以上單杯香檳及10款以上紅白酒，依季節更換限定品項，香檳每杯420元起價格友善，讓大家輕鬆佐餐微醺自由。地址：台北市中山北路二段39巷3號 麗晶精品B2電話：02-2523-5535時間：午餐11:30-14:30 ；晚餐18:00-21:30（每週二公休）而兩人共同開設的另一家餐酒館「Afterglo」，則鎖定晚餐及宵夜時段營業，融合林明健的香港DNA，帶來獨樹一幟的「魚子醬雞塊、港式蝦多士、香辣蔥油鮑魚撈麵、麻婆肉醬乳酪薯條」等美味夜食，搭佐精選香檳或創意調酒，既罪惡又療癒。尤其打著主廚招牌的「紅玉炸雞」，選以非基改黃豆玉米拌入台茶十八號紅茶飼養的「紅玉雞」，肉質柔軟清香配上極其酥脆的口感，沾取自製發酵辣椒醬或魚露酸甜醬，一咬噴香。「Afterglo」每週日、一21:00-23:00還有Happy Hour時段，以杯換杯喝到飽，最晚營業到凌晨2:00，是台北夜貓族的微醺新地標。地址：台北市中山北路二段39巷3號 麗晶精品B2電話：02-2523-5536時間：18:00-01:00（週五、六營業至02:00，每週二公休）米其林一星餐廳「鹽之華」2024聖誕節套餐極具巧思，主廚黎俞君以吃了帶來一整年幸運的法國聖誕木柴蛋糕為靈感，重新詮釋法式麵包烤雞，把麵團改成質地較硬的法式長棍baguette麵團，封存黑羽雞原味；品嚐到連常客也愛的冬季限定美味，由鴨肝、豬肉、紅酒洋蔥果醬和酥皮製成層次豐盛、風味濃郁的肉派，及口感鬆糯、搭配生煎干貝的洋芋麵疙瘩。包含開胃小品、沙拉、湯品、前盤、主菜、前甜點、甜點等9道式套餐，另附精緻小點、茶與咖啡，僅限12月21日至12月22日、12月24日至12月25日四天供應，每位3880元起+10%。聖誕節造訪「鹽之華」絕對不能錯過的傳統，就是華麗的甜點推車！今年甜點師打造一座森林深處、覆蓋靄靄白雪的巧克力小屋，屋外環繞象徵冬季情調的大地色甜點，經典覆盆子馬卡龍、香草可麗露、咖啡栗子瑪德蓮、肉桂蝴蝶酥、百香果與洛神口味夾心棒棒糖，還有蛋白霜小蘑菇、花生威士忌與巧克力風味小木柴蛋糕、及裝飾著糖片紫蘇葉的楊桃紫蘇軟糖等多款精緻小點Mignardise供客人挑選。地址：台中市西屯區市政路581-1號電話：04-2252-0991主打無國界的Fusion料理的「緩緩 FABULA」餐酒館由孫盛希主理，2024年冬季菜單加入台灣人熱衷的「進補」元素，巧妙運用藥膳食材傳遞食補美味。首推以十全藥補羊肉爐為發想的「慢燉貴妃小羊腿」、外脆內嫩的「十天熟成鴨胸」吃得到炭香與肉汁、援引台南牛肉湯概念打造「澄清熟成牛肉湯細麵」等，吃得到融合台菜風味的歐陸料理，甚為特別。「緩緩 FABULA」全新展開日光下午酒吧，重頭戲自然是開喝從金曲歌后專輯創作中，汲取靈感誕生的音樂調酒，推薦大受歡迎的「夢遊」、及「Hate U MORE」洗腦神曲蘊藏的大蒜尾韻，呼應歌取愛恨模糊的意境。地址：台北市大安區仁愛路四段71巷8號電話：02-2711-0906時間：星期一至五14:00~17:00，18:00~00:00／星期六、日18:00~00:00「le beaujour芃卓」江丕禮主廚（Pili Chiang）本季透過山林的綠意與海洋的活力詮釋新菜，將栗子、發酵甘露梨、當季魚類、蕈菇、澳洲貴妃羊、蜜柑等食材，結合深邃悠長的煙燻手法、炙烤奔放炭火香氣，搭配醃漬與燉煮的細膩表現，呈現調理脾胃的溫潤套餐，尤其寶元紀藏茶搭餐好享受；也有全日單點A La Carte菜單可輕鬆選擇。特別推薦龜山島胭脂蝦、澳洲貴妃羊，優雅細膩的美味超乎想像。而12月24日聖誕夜限定套餐，則品嚐「霜華｜日本鰤魚/茴香/檸檬馬鞭草/魚子醬」、「堅韌｜菊芋/湖南臘肉/榛果/鼠尾草」、「堆疊｜澳洲巧克力和牛酥派/開心果/杏桃/紅酒醬汁」，充滿節日氣息，好吃又好拍。地址：台北市中山區南京東路二段118號電話：02-2567-2218TWG Tea精品沙龍每年推出的「聖誕茗茶套餐」總讓人驚喜，2024以嫩煎美國菲力牛排佐鵝肝醬、淋上佩里格松露醬汁打造節慶主餐，甜點端出香草巴斯克起士蛋糕佐草莓茶香莓果雪酪。同步獻上聖誕限定茶香甜點，限量版「獅城早餐茶香馬卡龍」，香草柑橘、榛果百香兩款「聖誕木柴蛋糕」幸福又療癒，和情人、閨蜜約會都超適合。TWG Tea 2024聖誕茗茶套餐，即日起到明年1月19日限量供應，每套售價新台幣售價1,820元（10%服務費另計），包括每日湯品、茶香麵包、節慶主餐、創作甜點與一壺佐餐茗茶。地址：台北市信義區市府路45號 台北101購物中心5樓電話：02-87891837#13